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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 15:50

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻

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1. İnanılmaz. 😯

1. İnanılmaz. 😯
twitter.com

2. Yakışmadı Nadal. 😂 Ev kendisinin mi acaba?

2. Yakışmadı Nadal. 😂 Ev kendisinin mi acaba?
twitter.com

3. Güzelmiş. 👌

3. Güzelmiş. 👌
twitter.com

4. Tatil planı olmayanlar toplandı bile. 🫡

4. Tatil planı olmayanlar toplandı bile. 🫡
twitter.com

5. Herhalde jafada bitirdi artık.

5. Herhalde jafada bitirdi artık.
twitter.com
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6. Büyük iş başardı.

6. Büyük iş başardı.
twitter.com

7. Kaptansız olmaz. 🫡

7. Kaptansız olmaz. 🫡
twitter.com

8. Hasret bu sene biter mi?

8. Hasret bu sene biter mi?
twitter.com

9. Bu paylaşım güldürmedi, üzdü. 🙄

9. Bu paylaşım güldürmedi, üzdü. 🙄
twitter.com

10. Yine dillere düştü.

10. Yine dillere düştü.
twitter.com
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11. Tahminlerinizi alalım.

11. Tahminlerinizi alalım.
twitter.com

12. Galatasaraylılar bir travma daha yaşamak istemiyordur. 🥲

12. Galatasaraylılar bir travma daha yaşamak istemiyordur. 🥲
twitter.com

13. Shop işini azaltalım arkadaşlar. Gerçek olmadığı sonradan ortaya çıktı. 😂

13. Shop işini azaltalım arkadaşlar. Gerçek olmadığı sonradan ortaya çıktı. 😂
twitter.com

14. Gerçekten hayret verici. 🤔

14. Gerçekten hayret verici. 🤔
twitter.com

15. Değil mi? 😂

15. Değil mi? 😂
twitter.com
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16. Haftaya görüşmek üzere. 🚀

16. Haftaya görüşmek üzere. 🚀
twitter.com
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