Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻
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1. İnanılmaz. 😯
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2. Yakışmadı Nadal. 😂 Ev kendisinin mi acaba?
3. Güzelmiş. 👌
4. Tatil planı olmayanlar toplandı bile. 🫡
5. Herhalde jafada bitirdi artık.
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6. Büyük iş başardı.
7. Kaptansız olmaz. 🫡
8. Hasret bu sene biter mi?
9. Bu paylaşım güldürmedi, üzdü. 🙄
10. Yine dillere düştü.
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11. Tahminlerinizi alalım.
12. Galatasaraylılar bir travma daha yaşamak istemiyordur. 🥲
13. Shop işini azaltalım arkadaşlar. Gerçek olmadığı sonradan ortaya çıktı. 😂
14. Gerçekten hayret verici. 🤔
15. Değil mi? 😂
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16. Haftaya görüşmek üzere. 🚀
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