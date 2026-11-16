Avukatların Anlattığı ve Yargıtay'a Kadar Giden 17 Tuhaf Boşanma Sebebi
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Evlilik iki kişilik ama boşanma sebepleri bazen bütün mahalleyi ilgilendirecek kadar renkli! 😅
Yabancı boşanma avukatlarının yıllar içinde anlattığı akla hayale gelmeyecek hikâyeleri yeniden derledik. Üstüne bir de bizden, Yargıtay'a kadar gidip kusur hanesine yazılan davranışları ekledik. TÜİK verilerine göre 2025'te 193 bin 793 çift boşandı. Bu listeye eklenecek daha çok şey var gibi...
Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Kocası balayına annesini de götürmekte ısrar edince evlilik daha başlamadan bitmiş.
2. Karısı Sims benzeri, yetişkinlere yönelik bir oyuna günde 10 saat ayırıyormuş.
3. Karısı telefonla fal bakan medyum hattına tam 42 bin dolar harcamış.
4. Bir piyango bileti şakası koca bir evliliği bitirmiş.
5. Karısı her sabah kahvesini nasıl içtiğini soruyormuş.
6. Kocası duş perdesini takarken yardım etmemiş.
7. Kocası çok fazla tuvalet kâğıdı kullandığı için boşanma davası açılmış.
8. Çünkü adam hâlâ annesiyle yaşıyormuş.
9. "Babam annemi, bir hikâyeyi anlatması çok uzun sürdüğü için terk etti..."
10. Kocası tilt (pinball) makinesi koleksiyonunu karısından daha çok seviyormuş.
11. Kocası çorbayı şapırdatarak içtiği için boşanma davası açılmış.
Gelelim bizim mahkemelere! Yargıtay'a kadar gidip kusur sayılan davranışlar da en az bunlar kadar ilginç. 👇
12. Telefonda eşine "alo" demek kusur sayıldı!
13. Ev eşyalarını sürekli değiştirip masraf çıkarmak da kusur hanesine yazıldı.
14. Yemek yapmamak da Yargıtay'a kadar gitti.
15. TikTok fenomeni olma hayali boşanma davasının seyrini değiştirdi.
16. Eşinin WhatsApp mesajlarını gizlice okumak ağır kusur sayıldı.
17. "Seninle evlendiğime pişmanım" demek de boşanma sebebi.
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