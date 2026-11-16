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Avukatların Anlattığı ve Yargıtay'a Kadar Giden 17 Tuhaf Boşanma Sebebi

Avukatların Anlattığı ve Yargıtay'a Kadar Giden 17 Tuhaf Boşanma Sebebi

Boşanma
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 14:16
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Evlilik iki kişilik ama boşanma sebepleri bazen bütün mahalleyi ilgilendirecek kadar renkli! 😅

Yabancı boşanma avukatlarının yıllar içinde anlattığı akla hayale gelmeyecek hikâyeleri yeniden derledik. Üstüne bir de bizden, Yargıtay'a kadar gidip kusur hanesine yazılan davranışları ekledik. TÜİK verilerine göre 2025'te 193 bin 793 çift boşandı. Bu listeye eklenecek daha çok şey var gibi...

Buyurun, beraber bakalım! 👇

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1. Kocası balayına annesini de götürmekte ısrar edince evlilik daha başlamadan bitmiş.

1. Kocası balayına annesini de götürmekte ısrar edince evlilik daha başlamadan bitmiş.

Evet, balayı planında üç kişilik rezervasyon! Gelin hanım bu ısrarı çok da romantik bulmamış olacak ki dosya kısa sürede avukatın masasına gelmiş.

2. Karısı Sims benzeri, yetişkinlere yönelik bir oyuna günde 10 saat ayırıyormuş.

2. Karısı Sims benzeri, yetişkinlere yönelik bir oyuna günde 10 saat ayırıyormuş.

Kocası bir gün sahte bir profil açıp oyunda karısının neler yaptığına bakmaya karar verince gerçeği görmüş: Karısının karakteri oyunda başka biriyle birlikteymiş! Sanal aldatma gerçek bir boşanmayla sonuçlanmış.

3. Karısı telefonla fal bakan medyum hattına tam 42 bin dolar harcamış.

3. Karısı telefonla fal bakan medyum hattına tam 42 bin dolar harcamış.

Bu kadar para dökülünce kocanın geleceği görmek için medyuma ihtiyacı kalmamış tabii. 🔮

4. Bir piyango bileti şakası koca bir evliliği bitirmiş.

4. Bir piyango bileti şakası koca bir evliliği bitirmiş.

Bir adam, bir gün önce çıkan kazanan numaranın aynısıyla bilet alıp buzdolabına yapıştırmış ve karısından numaraları kontrol etmesini istemiş. Kadın bilete bakıp 'Hiçbir şey çıkmamış' demiş, çeyrek saat sonra da çocukları alıp annesine gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Bilet de ortadan kaybolmuş!

Büyük ikramiyeyi kazandıklarını sanan kadın, kocasını bileti alarak terk etmiş. Birkaç gün sonra eve dönüp küfürler savurunca da adam boşanma kararını vermiş.

5. Karısı her sabah kahvesini nasıl içtiğini soruyormuş.

5. Karısı her sabah kahvesini nasıl içtiğini soruyormuş.

Ne var bunda demeyin, tam 7 yıldır her sabah aynı soruyu soruyormuş! ☕

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6. Kocası duş perdesini takarken yardım etmemiş.

6. Kocası duş perdesini takarken yardım etmemiş.

Evet, avukatın anlattığı gerekçe bu kadar. Muhtemelen bardağı taşıran son damlaydı ama duş perdesinin de evlilik tarihine geçeceğini kim tahmin ederdi?

7. Kocası çok fazla tuvalet kâğıdı kullandığı için boşanma davası açılmış.

7. Kocası çok fazla tuvalet kâğıdı kullandığı için boşanma davası açılmış.

Aşırı derecede tutumlu olan kadın, eşi tuvaletteyken kapının arkasından dinleyip ne kadar kâğıt harcadığını kontrol ediyormuş. Hangisi daha tuhaf, karar sizin!

8. Çünkü adam hâlâ annesiyle yaşıyormuş.

8. Çünkü adam hâlâ annesiyle yaşıyormuş.

Kısa ve net. Bu maddeye 'Hak verdim' diyenlerin sesini buradan duyar gibiyiz. 👀

9. "Babam annemi, bir hikâyeyi anlatması çok uzun sürdüğü için terk etti..."

9. "Babam annemi, bir hikâyeyi anlatması çok uzun sürdüğü için terk etti..."

Sonradan asıl sebep ortaya çıkmış: Babanın birden fazla ilişkisi varmış. Yani uzun hikâye, bahanenin ta kendisiymiş!

10. Kocası tilt (pinball) makinesi koleksiyonunu karısından daha çok seviyormuş.

10. Kocası tilt (pinball) makinesi koleksiyonunu karısından daha çok seviyormuş.

Bir tarafta eş, bir tarafta ışıkları yanıp sönen oyun makineleri... Seçim yapılmış, sonuç da malum!

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11. Kocası çorbayı şapırdatarak içtiği için boşanma davası açılmış.

11. Kocası çorbayı şapırdatarak içtiği için boşanma davası açılmış.

Kahveyi de höpürdeterek içiyormuş. Kadın, boşanmazsa bir gün kendini tutamayıp başına iş açacağından korkmuş. 😅

Gelelim bizim mahkemelere! Yargıtay'a kadar gidip kusur sayılan davranışlar da en az bunlar kadar ilginç. 👇

12. Telefonda eşine "alo" demek kusur sayıldı!

12. Telefonda eşine "alo" demek kusur sayıldı!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini telefonda 'alo' diye karşılayan tarafı kusurlu buldu ve bunu boşanma sebepleri arasında saydı. Karar 2024'te basına yansıdığında epey konuşulmuştu. Bundan sonra telefonu açarken iki kez düşünmekte fayda var!

13. Ev eşyalarını sürekli değiştirip masraf çıkarmak da kusur hanesine yazıldı.

13. Ev eşyalarını sürekli değiştirip masraf çıkarmak da kusur hanesine yazıldı.

43 yıllık evliliği mahkemelik olan emekli bir çiftin davasında Yargıtay, kadının eve misafir kabul etmemesini, eşyaları sürekli değiştirip masraf yapmasını, eşine hakaret etmesini ve onu evden çıkarmasını daha ağır kusur saydı. Bölge mahkemesinin 'eşit kusur' kararı da bozuldu. Karar Ağustos 2026'da basına yansıdı.

14. Yemek yapmamak da Yargıtay'a kadar gitti.

14. Yemek yapmamak da Yargıtay'a kadar gitti.

Bursa'daki bir davada eşine defalarca hakaret eden, sık sık evden uzak kalan ve yemek yapmayan kadının bu davranışları da kusur sayıldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın açtığı boşanma davasının reddedilmesini doğru bulmadı ve kararı oy birliğiyle bozdu (Ağustos 2026).

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15. TikTok fenomeni olma hayali boşanma davasının seyrini değiştirdi.

15. TikTok fenomeni olma hayali boşanma davasının seyrini değiştirdi.

Şiddet ve aldatma gerekçesiyle boşanmak isteyen bir kadının davasında koca, eşinin asıl derdinin TikTok fenomeni olmak olduğunu, bu yüzden ev işlerini ve bebeği ihmal ettiğini savundu. Yerel mahkeme kocayı ağır kusurlu bulmuştu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise tarafları eşit kusurlu sayarak kadına verilen tazminatı bozdu. Bebeğin velayeti babada kaldı (Temmuz 2026).

16. Eşinin WhatsApp mesajlarını gizlice okumak ağır kusur sayıldı.

16. Eşinin WhatsApp mesajlarını gizlice okumak ağır kusur sayıldı.

Kayseri'deki bir davada koca, iş bilgisayarındaki WhatsApp Web üzerinden eşinin mesajlarını onun haberi olmadan takip etti. Mahkeme bu mesajları hukuka aykırı delil saydı, kocayı ağır kusurlu buldu ve Yargıtay da kararı onadı. Kadına toplam 1 milyon 300 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi (Ekim 2026).

17. "Seninle evlendiğime pişmanım" demek de boşanma sebebi.

17. "Seninle evlendiğime pişmanım" demek de boşanma sebebi.

Yargıtay, eşine tekrar tekrar 'Seninle evlendiğime pişmanım' diyen tarafın bu sözlerini açık bir boşanma sebebi olarak kabul etti. Yani kalp kırmak hukuken de kusur!

Siz hangisine 'Haklıymış' dediniz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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