Avukatların Anlattığı ve Yargıtay'a Kadar Giden 17 Tuhaf Boşanma Sebebi

Evlilik iki kişilik ama boşanma sebepleri bazen bütün mahalleyi ilgilendirecek kadar renkli! 😅

Yabancı boşanma avukatlarının yıllar içinde anlattığı akla hayale gelmeyecek hikâyeleri yeniden derledik. Üstüne bir de bizden, Yargıtay'a kadar gidip kusur hanesine yazılan davranışları ekledik. TÜİK verilerine göre 2025'te 193 bin 793 çift boşandı. Bu listeye eklenecek daha çok şey var gibi...

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