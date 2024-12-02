Bide Nedir ve Neden Avrupa'da Bu Kadar Yaygın?

İtalya, Portekiz gibi ülkelerde bide, neredeyse her evin vazgeçilmez bir parçası. Peki bide gerçekten ne işe yarar ve Avrupa'da neden bu kadar yaygın? Bidelerin kullanım tarihi klozetlere benzer ilginç bir geçmişe sahip olsa da bu pratik sadece temizlik değil, aynı zamanda bölgesel geleneklerle de alakalı. Kuzey Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde ise hala tuvalet kağıdına bağlı kalınmakta. İşte birçok ülkede yaygın kullanılan bide hakkında bilgiler...

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