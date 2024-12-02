Bide Nedir ve Neden Avrupa'da Bu Kadar Yaygın?
Bide Nedir ve Neden Avrupa'da Bu Kadar Yaygın?
İtalya, Portekiz gibi ülkelerde bide, neredeyse her evin vazgeçilmez bir parçası. Peki bide gerçekten ne işe yarar ve Avrupa'da neden bu kadar yaygın? Bidelerin kullanım tarihi klozetlere benzer ilginç bir geçmişe sahip olsa da bu pratik sadece temizlik değil, aynı zamanda bölgesel geleneklerle de alakalı. Kuzey Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde ise hala tuvalet kağıdına bağlı kalınmakta. İşte birçok ülkede yaygın kullanılan bide hakkında bilgiler...
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Daha çok Türkiye'den yurt dışına gidenlerin dikkatini çeken bideler aslında uzun yıllardır birçok ülkede kullanılıyor. Gurbetçiler pek memnun olmasa da bide evlerde standart bir banyo donanımının parçası.
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Bide klozete benzer bir yapıya sahip olmasına rağmen amacı tamamen hijyenik bir temizlik sağlamaktır. Temelde tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra kişinin kendini temizlemesi için tasarlanmış bir sistemdir. Bide su jetleri ve sıcaklık ayarları ile oldukça kullanışlı da.
Aslında bide kişisel temizlik konusunda batılı tuvalet kağıdına bağımlı olan kültürlerle karşılaştırıldığında insanlara göre daha hijyenik bir seçenek sunuyor.
Avrupadaİtalya, Portekiz ve Yunanistan gibi Güney Avrupa, Fransa ve İspanya'da hemen hemen her evde bulunurken Kuzey Amerika'da tarihsel olarak daha az yaygındır. Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkeler ise teknolojik olarak gelişmiş bidelerin kullanımında öncüdür.
Tuvalet ihtiyacı ile ilgili ülkeler arasasında farklı alışkanlıklar bulunuyor. Bu alışkanlıkların zamana ve ihtiyaca göre de gelişim gösterdiğini düşünürsek alaturka tuvalet sisteminin şimdilerde yerini alafranga sistem olan klozete bırakmasını da anlayabiliriz. Tuvalet sonrası temizlenme ihtiyacı da yine ülkelere göre değişiyor.
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Hemen hemen herkesin kullandığı tuvalet kağıdı en bilinen yöntemlerden biri. Ama tabii sadece tuvalet kağıdı ile temizlenmeyi yeterli bulmayanlar için diğer bir alternatif Fransa kaynaklı olan bide ile temizlenme yöntemi.
Kökü Fransızca “bidet” olup midilli cinsi minik atlar için kullanılan bide otururken alınan pozisyondan dolayı bu ismi almıştır. Ülkemizde bidenin işlevini taharet musluğu görüyor. Ülkemizde tercih edilmese de İtalya gibi ülkelerde tuvalet sisteminde bide kullanımı 1975 yılından beri zorunludur.
Bu kadar yaygın olmasının sebebi insanların bideyi hijyenik temizlik alışkanlıklarının bir parçası olarak görmesi. Su ile temizlik tuvalet kağıdına kıyasla daha hijyenik ve sağlıklı kabul edilir, bu yüzden bide kullanımı çok tercih edilir.
Ayrıca bideyi kullanmak yurt dışında yaşayanlar için daha çevre dostu bir seçenek olarak görülüyor. Çünkü tuvalet kağıdına olan bağımlılığı azaltıyor. Bunun yanı sıra bide kullanımı geleneksel bir kültürel uygulama haline gelmiş ve bu ülkelerde günlük yaşamın bir parçası olarak kabul ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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