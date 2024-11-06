Başka Biri Musluk Açınca Duştaki Suyun Soğumasının Okuyunca Mantıklı Bulacağınız Sebepleri

Hemen hemen herkesin yaşadığı o tatsız an: Duş alırken bir anda suyun sıcaklığı değişir ve ya bir anda soğuk su akmaya başlar ya da sıcak su aniden kaynar. Bu, çoğu zaman evdeki bir başka musluğun açılması yüzündendir. Çünkü ya biri çamaşır makinesini çalıştırmıştır ya da evin diğer bireylerinden biri tuvalet sifonunu çekmiştir. Peki suyun sıcaklığı neden aniden değişir? Bu içeriğimizde evinizdeki sıhhi tesisat sistemlerinin nasıl çalıştığını ve sıcak suyun değişen akışını mercek altına alacağız.

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