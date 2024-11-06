Başka Biri Musluk Açınca Duştaki Suyun Soğumasının Okuyunca Mantıklı Bulacağınız Sebepleri
Başka Biri Musluk Açınca Duştaki Suyun Soğumasının Okuyunca Mantıklı Bulacağınız Sebepleri
Hemen hemen herkesin yaşadığı o tatsız an: Duş alırken bir anda suyun sıcaklığı değişir ve ya bir anda soğuk su akmaya başlar ya da sıcak su aniden kaynar. Bu, çoğu zaman evdeki bir başka musluğun açılması yüzündendir. Çünkü ya biri çamaşır makinesini çalıştırmıştır ya da evin diğer bireylerinden biri tuvalet sifonunu çekmiştir. Peki suyun sıcaklığı neden aniden değişir? Bu içeriğimizde evinizdeki sıhhi tesisat sistemlerinin nasıl çalıştığını ve sıcak suyun değişen akışını mercek altına alacağız.
Sizi şöyle içeriğimize alalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evinizde duş alırken suyun sıcaklığının ani değişimi küçük bir musluk açılmasından bile etkilenebilir. Sıcak suyun aniden kaybolması, soğuması ya da haşlanma riski taşıması eski tesisat sistemlerinden ve yetersiz su ısıtıcısından kaynaklanabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak çözümü o kadar zor değil! Karışım vanası ya da termostatik bataryalarla bu sorunu engellemek mümkün. Peki eski borular neden bu kadar sorun çıkarıyor? İşte sıcak suyun neden kaybolduğunun yanıtı ve çözüm önerileri:
Evlerdeki çoğu su tesisatı eski tip çapraz bağlı borulardan oluşur. Bu borular ana hatlardan çıkan suyu küçük çaplı yan borularla evin farklı noktalarındaki musluklara yönlendirir.
Ama işte burada bir sorun var: Tüm musluklar aynı su kaynağını kullanıyor ve bu da suyun birden fazla yerden çekilmesiyle sıcaklık dalgalanmasına yol açabiliyor. Çamaşır makinesi su alırken duşta sıcak su kaybolabiliyor. Burası adeta bir suyun "paylaşım alanı" oluyor.
Evdeki birinin başka bir musluğu açması duş almakta olan birini direkt etkileyebilir. Bu durumda örneğin çamaşır makinesi su alırken suyun sıcaklığı düşer. Sıcak suyun basıncı düşerken soğuk suyun etkisi artar ve bu da duşun aniden soğumasına sebep olur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öyle ki bir tarafta sıcak su akarken diğer tarafta soğuk suyun aniden devreye girmesi sizi donmuş bir şekilde bırakabilir. Sıcak suyun aniden kaybolmasının bir başka nedeni de su ısıtıcısının gücünün yeterli olmaması olabilir.
Özellikle kış aylarında suyun soğukluğu ısıtıcınızın kapasitesini zorlayabilir. Eğer su ısıtıcınız eskiyse ya da verimli çalışmıyorsa duş sırasında sıcak suyu yeterince ısıtamayabilir. Bu da istenmeyen sıcaklık değişimlerine yol açar.
Evinizdeki duş başlığı çok yüksek hacimliyse suyun hızla geçmesi ve doğru sıcaklıkta olabilmesi zorlaşır. Eğer suyun ısıtıcıdan geçiş süresi kısalırsa istenilen sıcaklık seviyesi tutturulamayabilir.
Yüksek hacimli başlıklar suyun soğuma hızını artırabilir ve duşunuzu rahat bir hale getirmek yerine sizi zor durumda bırakabilir. Bir diğer çözüm ise karışım vanası ve termostatik bataryalar kullanmaktır.
Bu cihazlar sıcak ve soğuk suyu karıştırarak sabit bir sıcaklık sağlar. Termostatik bataryalar ise musluklar açıldığında veya kapandığında basınç değişimlerinden etkilenmeden sıcak suyun dengesini korur. Böylece duş alırken beklenmedik sıcaklık değişimlerinden kurtulabilirsiniz..
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın