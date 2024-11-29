Korelilerin Bize Pek de Yabancı Gelmeyen Semt Oturuşu! Peki Neden Her Yerde Çömelerek Otuyorlar?
Korelilerin Bize Pek de Yabancı Gelmeyen Semt Oturuşu! Peki Neden Her Yerde Çömelerek Otuyorlar?
Kore'de sokakta ya da parkta, bir kafede ya da iş yerinde hemen her yerde çömelerek oturan insanları görmek mümkün. Bu oturuş şekli sadece Korelilerin değil, Çin, Japonya, Vietnam gibi diğer Asya kültürlerinde de yaygın. Ancak Kore'nin kendine has bir çömelme geleneği ve bunun ardında yatan tarihsel ve kültürel nedenler oldukça dikkat çekici. Gelin Korelilerin bu rahatsız edici gibi görünen ancak aslında son derece sağlıklı oturuş biçiminin sebeplerine ve etkilerine bakalım.
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Koreliler için çömelerek oturmak aslında eski bir gelenekten çok daha fazlası. Bu alışkanlık Kore’nin geleneksel ondol sistemiyle yakından ilişkilidir. Ondol yerden ısıtma sistemine dayalı eski bir Kore yaşam biçimidir. İnsanlar evlerinde yer minderleri üzerinde oturur ve yere yakın olan bu sıcak zemin üzerine çömelirler.
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Bu sadece kültürel bir pratik değil aynı zamanda gündelik yaşamın bir parçasıdır. Çünkü Kore’deki birçok aile evlerinde yüksek mobilyalar yerine yere oturmayı tercih eder bu da çömelerek oturmayı daha doğal ve yaygın hale getirir.
Asya çömelmesi Koreliler için sadece bir alışkanlık değil bir yaşam biçimidir. Ayaklar tamamen yere basacak şekilde dizlerin bükülerek çömelmek vücut için son derece rahatlatıcıdır. Ancak bu pozisyon Batılılar için oldukça zorlayıcı olabilir.
Korelilerin çömelmesi sadece bir esneklik meselesi değildir. Vücut yapıları uzun yıllar süren pratik sayesinde bu pozisyonu rahatça yapmalarına olanak tanır. Koreliler bu çömelme hareketini çocukluktan itibaren yapmaya başlarlar ve zamanla kas yapıları bu pozisyona uyum sağlar.
Ancak Batılılar için bu zor olabilir çünkü ayak bilekleri ve dizlerdeki esneklik Korelilere kıyasla daha az gelişmiştir.
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Çömelmenin sağlık üzerindeki faydalarına bakınca Koreli kültürünün neden bu alışkanlığı benimsediğini de anlayabiliyoruz. Çömelme vücutta birçok kası çalıştırır ve özellikle alt vücut kaslarını güçlendirir. Ayrıca bu pozisyonun çekirdek kasları güçlendirdiği, alt sırt ve diz ağrılarını hafiflettiği, vücudu daha düzgün bir şekilde hizaladığı da belirtiliyor.
Özellikle hamile kadınlar doğum sırasında bu pozisyonu daha kolay benimseyebilirler. Bunun dışında çömelmenin sindirim sistemine de faydalı olduğu, bağırsak hareketlerini hızlandırdığı ve kabızlık sorunlarını engellediği biliniyor.
Bazı Batılılar Koreliler gibi rahatça çömelmenin imkansız olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi genetik farklılıklar ve vücut yapısındaki değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Uzmanlara göre Batılıların kısa uzuvları bu tür derin fleksiyon pozisyonlarını yapmayı zorlaştırıyor.
Ayrıca ayak bileği fleksiyon kapasitesindeki farklar da önemli bir etken. Koreliler gibi derin çömelme hareketlerini yapabilmek için genç yaşta bu pozisyona alışmak ve esneklik kazanmak gerekiyor. Yaşlandıkça bu yeteneğin kaybolması daha olası.
Batıda Kore'deki bu çömelme pozisyonu "Asyalı çömelme" olarak adlandırılıyor ama bu terimin kökeni oldukça belirsiz. "Asyalı çömelme" ifadesi Asya kültürlerinde bu pozisyonun yaygın olmasından kaynaklanıyor. Ancak Batıdaki kültürlerde bu pozisyonun nadir görülmesi aslında sadece fiziksel bir fark değil aynı zamanda kültürel bir farklılığa işaret ediyor.
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Asyalıların günlük yaşamlarında bu çömelme pozisyonuna ne kadar yatkın oldukları kültürel bağlamda büyük bir rol oynuyor. Bu yüzden Kore'deki sokaklarda veya iş yerlerinde çömelerek oturan insanları görmek aslında çok da alışıldık bir durum.
Sosyal medyada da bir kullanıcı Kore gezisinde karşılaştığı bu bu oturma biçimini ilginç bularak ''Gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım ama bu oturuş eski bir gelenekmiş😌'' notuyla paylaştı. Buyrun izliyoruz👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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