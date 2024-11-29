Korelilerin Bize Pek de Yabancı Gelmeyen Semt Oturuşu! Peki Neden Her Yerde Çömelerek Otuyorlar?

Kore'de sokakta ya da parkta, bir kafede ya da iş yerinde hemen her yerde çömelerek oturan insanları görmek mümkün. Bu oturuş şekli sadece Korelilerin değil, Çin, Japonya, Vietnam gibi diğer Asya kültürlerinde de yaygın. Ancak Kore'nin kendine has bir çömelme geleneği ve bunun ardında yatan tarihsel ve kültürel nedenler oldukça dikkat çekici. Gelin Korelilerin bu rahatsız edici gibi görünen ancak aslında son derece sağlıklı oturuş biçiminin sebeplerine ve etkilerine bakalım.

Kaynak