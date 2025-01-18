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Ateşkes Haberi Gelmişti: Gazze Sokaklarında Enkaz Temizliği Başladı

Ateşkes Haberi Gelmişti: Gazze Sokaklarında Enkaz Temizliği Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.01.2025 - 16:58

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ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu. 15 aylık sürecin son bulacak olması tüm dünyanın gündemine oturdu. Gazze halkının bu haberle birlikte sokaklara dökülerek kutlama yaptığı görüntüler de geldi. Fakat anlaşma ile ilgili İsrail tarafından net bir açıklama yapılmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde İsrail hükûmeti gerçekleştirdiği kabine toplantısı ile Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasını onayladı.

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Ateşkes haberinin ardından Gazze sokaklarında enkaz temizliği başladı.

Ateşkes haberinin ardından Gazze sokaklarında enkaz temizliği başladı.

15 aydır devam eden çatışmaların ardından harabeye dönen sokakların ne kadar sürede onarılacağı ise elbette bilinmiyor.

15 aydır devam eden çatışmaların ardından harabeye dönen sokakların ne kadar sürede onarılacağı ise elbette bilinmiyor.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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