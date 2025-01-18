Ateşkes Haberi Gelmişti: Gazze Sokaklarında Enkaz Temizliği Başladı

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu. 15 aylık sürecin son bulacak olması tüm dünyanın gündemine oturdu. Gazze halkının bu haberle birlikte sokaklara dökülerek kutlama yaptığı görüntüler de geldi. Fakat anlaşma ile ilgili İsrail tarafından net bir açıklama yapılmamıştı. Geçtiğimiz saatlerde İsrail hükûmeti gerçekleştirdiği kabine toplantısı ile Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasını onayladı.