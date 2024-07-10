Arkadaşlıklarını Bitirdikten Sonra Söyleyemediklerini Söyleyen Kişiler Sinirlerinizi Zıplatacak
Arkadaşlıklarını Bitirdikten Sonra Söyleyemediklerini Söyleyen Kişiler Sinirlerinizi Zıplatacak
İlişki, arkadaşlık, dostluk... Bunların bir şekilde bir gün bitmesi olası. Ancak insan karakterini bunlar bittikten sonra gösteriyor. TikTok'ta viral olan bir akımda ise arkadaşken söyleyemedikleri şeyleri küstükten sonra söyleyen kişilere rastlandı. Pek çok kişinin sinirini bozan bu yorumlar tekrar yorumlandı.
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Ana paylaşım şöyle.
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Aynı minvalde çok fazla mesaj da geldi.
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Bir kişi hariç benzer itiraflar geldi.
Tabii bazıları bu durum karşısında şoke oldu.
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Tek bir kişi dikkat çekiyordu.
Böyle de bir durum var.
Bir de şöyle bir durum var.
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