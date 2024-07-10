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Arkadaşlıklarını Bitirdikten Sonra Söyleyemediklerini Söyleyen Kişiler Sinirlerinizi Zıplatacak

Arkadaşlıklarını Bitirdikten Sonra Söyleyemediklerini Söyleyen Kişiler Sinirlerinizi Zıplatacak

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.07.2024 - 17:01

İlişki, arkadaşlık, dostluk... Bunların bir şekilde bir gün bitmesi olası. Ancak insan karakterini bunlar bittikten sonra gösteriyor. TikTok'ta viral olan bir akımda ise arkadaşken söyleyemedikleri şeyleri küstükten sonra söyleyen kişilere rastlandı. Pek çok kişinin sinirini bozan bu yorumlar tekrar yorumlandı.

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Ana paylaşım şöyle.

Ana paylaşım şöyle.

Aynı minvalde çok fazla mesaj da geldi.

Aynı minvalde çok fazla mesaj da geldi.

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Bir kişi hariç benzer itiraflar geldi.

Bir kişi hariç benzer itiraflar geldi.

Tabii bazıları bu durum karşısında şoke oldu.

Tabii bazıları bu durum karşısında şoke oldu.
twitter.com
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Tek bir kişi dikkat çekiyordu.

Tek bir kişi dikkat çekiyordu.
twitter.com

Böyle de bir durum var.

Böyle de bir durum var.
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Bir de şöyle bir durum var.

Bir de şöyle bir durum var.
twitter.com

👇

👇
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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