Aranan O Model Bulundu! Çok Açık Olmayan Ama Tesettür de Sayılmayan Elbiseler
Aranan O Model Bulundu! Çok Açık Olmayan Ama Tesettür de Sayılmayan Elbiseler
Dekoltesi olmayan ya da çok az olan, içindeyken frikik vermenin imkansız olduğu ama aynı zamanda modern görünüme sahip bir elbise arayanlar buraya. İşe giderken, günlük olarak kullanabileceğiniz hatta akşam bir davete giderken tercih edebileceğiniz dekoltesi olmayan elbise önerilerimize mutlaka göz atın.
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1. Romantik günlük bir elbise...
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2. Gömlek yaka maxi boy tiril tiril bir elbise...
3. Yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz rahatlıkta tarz bir günlük elbise.
4. Twist marka kuşak detaylı midi boy elbise işe giderken de günlük olarak da keyifle kullanabileceğiniz bir model.
5. Bohem tarzı sevenler için çok tatlı bir model.
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6. İpekyol marka elbise, şık davetler ve iş toplantıları için ideal bir seçim olacaktır.
7. Oldukça rahat bir duruşu olan Defacto marka bodycon.
8. Renk ve deseniyle göz alan polo yaka yazlık elbise.
9. Favori yeşil tonlarından harika bir yazlık elbise...
10. Uzun kollu, keten kumaştan rahat ve bir o kadar da şık bir elbise.
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11. Gömlek yaka midi boy elbise zarif deseni ile göz kamaştırıyor.
12. Göz alıcı renkleri ile çok beğenilen adL marka tiril tiril bir yazlık elbise.
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