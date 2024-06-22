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Aranan O Model Bulundu! Çok Açık Olmayan Ama Tesettür de Sayılmayan Elbiseler

etiket Aranan O Model Bulundu! Çok Açık Olmayan Ama Tesettür de Sayılmayan Elbiseler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 15:26

Dekoltesi olmayan ya da çok az olan, içindeyken frikik vermenin imkansız olduğu ama aynı zamanda modern görünüme sahip bir elbise arayanlar buraya. İşe giderken, günlük olarak kullanabileceğiniz hatta akşam bir davete giderken tercih edebileceğiniz dekoltesi olmayan elbise önerilerimize mutlaka göz atın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 22 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Romantik günlük bir elbise...

1. Romantik günlük bir elbise...

Midi boy kare yaka elbise, belini ortaya çıkarırken basenini gizlemek isteyenler için ideal bir model.

34-50 arası bedeni olan elbisenin farklı renk seçenekleri de var.

Fiyatı 1000 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

2. Gömlek yaka maxi boy tiril tiril bir elbise...

2. Gömlek yaka maxi boy tiril tiril bir elbise...

Sıcaklarda üzerine yapışan elbise giymeyi tercih etmeyenler için çok rahat edecekleri bir model. Hem hafif hem terletmeyen yapıda bir kumaşa sahip.

Minik çiçek desenleri ile de çok sevimli.

Fiyatı sadece 299 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hiç yorum yokken aldım kumaşı kalitesi her şeyi çok güzel.'

Hepsiburada

3. Yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz rahatlıkta tarz bir günlük elbise.

3. Yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz rahatlıkta tarz bir günlük elbise.

Cepli olduğu için oldukça kullanışlı, ayrıca fazlalıklarınızı da kolaylıkla gizleyebileceğiniz farklı bir duruşu olan tarz bir model.

Fiyatı 944 TL ama şu anda sepette %10 indirimi ile daha uyguna alabilirsiniz.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

4. Twist marka kuşak detaylı midi boy elbise işe giderken de günlük olarak da keyifle kullanabileceğiniz bir model.

4. Twist marka kuşak detaylı midi boy elbise işe giderken de günlük olarak da keyifle kullanabileceğiniz bir model.

Açık tonlarda elbiseler, yanık tene en çok yakışanlardan.

Bu elbise de dekoltesinden ödün verip şıklığından ödün vermek istemeyen kadınlar için harika bir seçim olacaktır.

Kaliteli ve elit bir duruşu olan Twist marka elbisenin fiyatı 1799 TL.

34-40 arası bedeni mevcut.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

5. Bohem tarzı sevenler için çok tatlı bir model.

5. Bohem tarzı sevenler için çok tatlı bir model.

Rahat, dökümlü ve tarz bir model.

Standart beden olduğu için çoğu bedene de kolaylıkla uyum sağlar ve hangi bedeni alacağım derdinden sizi kurtarır.

Fiyatı 499 TL olan elbisenin farklı desenleri de var.

Almak isteyenler için hepsi burada.

Hepsiburada
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6. İpekyol marka elbise, şık davetler ve iş toplantıları için ideal bir seçim olacaktır.

6. İpekyol marka elbise, şık davetler ve iş toplantıları için ideal bir seçim olacaktır.

Asimetrik düğmeli gömlek elbise, şık ve modern duruşu ile çok beğenilenlerden.

36-42 arası bedeni mevcut.

Fiyatı da şu anda %50 indirimde 1649 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

7. Oldukça rahat bir duruşu olan Defacto marka bodycon.

7. Oldukça rahat bir duruşu olan Defacto marka bodycon.

Üstünüze yapışmasını istemiyorsanız bir beden büyük tercih edebilirsiniz.

Fiyatı 499 TL, ayrıca sepette %30 indirimi de var.

Bu kadar uygun fiyata bu elbise kaçmaz.

Almak isteyenler için burada.

'Bir beden büyük almanızı tavsiye ederim. Hatlarınızı belli ediyor astarı yok ama çok iç göstermiyor çok beğendim çok rahat bir elbise.

Hepsiburada

8. Renk ve deseniyle göz alan polo yaka yazlık elbise.

8. Renk ve deseniyle göz alan polo yaka yazlık elbise.

Ölçülü boyda tatlı bir mini elbise mi arıyorsunuz? Çok şanslısınız çünkü bu elbise tam da aradığınız gibi.

Üstelik renkleri de çok tatlı.

Yaz aylarına çok yakışacak bir model.

S-M-L beden seçeneği olan bu tatlı elbisenin farklı renkleri de var ama bizim favorimiz kesinlikle bu rengi.

Fiyatı 689 TL.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

9. Favori yeşil tonlarından harika bir yazlık elbise...

9. Favori yeşil tonlarından harika bir yazlık elbise...

Maksi boyu ve hatları belli etmeyen modele sahip olan elbisenin sırtı açık.

Küçük göğüslüler için ideal bir model.

Mango marka elbisenin fiyatı normalde 2800 TL. Ancak şu anda sepette %40 indirim ile satışta.

Beğendiyseniz bu fırsatı kaçırmayın.

Almak isteyenler için burada.

Hepsiburada

10. Uzun kollu, keten kumaştan rahat ve bir o kadar da şık bir elbise.

10. Uzun kollu, keten kumaştan rahat ve bir o kadar da şık bir elbise.

İster işe giderken kullanın ister günlük olarak...

İster yaz akşamlarında yemeğe giderken...

Her ortama uyum sağlayabilecek tarzda bir model.

Fiyatı 949 TL. Ayrıca sepette %10 indirimi de sizi bekliyor.

Almak isteyenler için burada.

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11. Gömlek yaka midi boy elbise zarif deseni ile göz kamaştırıyor.

11. Gömlek yaka midi boy elbise zarif deseni ile göz kamaştırıyor.

Hem tarzlarını yansıtmak hem de rahatça hareket etmek isteyen kadınlar için zarif, özgün ve modern bir elbise.

Defacto marka gömlek yaka elbisenin 36-42 arası bedeni mevcut.

Fiyatı 799 TL olan elbise şu anda sepette %50 indirimde.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Çok beğendim harika bir elbise! Kumaşını beğendim.'

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12. Göz alıcı renkleri ile çok beğenilen adL marka tiril tiril bir yazlık elbise.

12. Göz alıcı renkleri ile çok beğenilen adL marka tiril tiril bir yazlık elbise.

Şık ve rahat bir elbise arıyorsanız bu modele de mutlaka bir şans verin.

Pembe ve indigo mavisi de çok güzel.

Yan tarafında minik yırtmaç detayı ile tiril tiril yazlık bir elbise.

adL marka elbisenin fiyatı 719 TL.

Almak isteyenler için burada.

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