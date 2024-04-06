Arabada Bağırmasıyla Tanınan AK Partili Tuğrul Selmanoğlu Kendi Partisine Ağzına Geleni Söyledi
Arabada Bağırmasıyla Tanınan AK Partili Tuğrul Selmanoğlu Kendi Partisine Ağzına Geleni Söyledi
Arabada bağırmasıyla tanınan AK Partili Tuğrul Selmanoğlu, bu kez kendi partisine ağzına geleni saydırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Arabada bağırmasıyla tanınan AK Parti yurtdışı seçim koordinasyon merkezi yetkilisi Tuğrul Selmanoğlu uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı.
Geçen sene depremzedeler ile ilgili yaptığı paylaşımla tepki çeken Selmanoğlu, bu sefer kendi partisini eleştirdi.
Seçimlerden sonra seçmene yüklenilmesini doğru bulmadığını söyleyen Selmanoğlu'nun sözlerinden dikkat çekici bazı başlıklar şöyle:
"Bu seçim sonucunun en büyük sebebi kibirdir arkadaşlar. O fil dişi kulelerde oturan AK partili yöneticilerden bahsediyorum"
Tuğrul Selmanoğlu'nun videosunun tamamı burada 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Yine kimse cumhurbaşkanına toz kondurmuyor tırnaklarıyla kazıdı tevazuyla kazandı diyip, herkes parti üzerinden eleştiri yapıyor halktan kopuk idareciler diy... Devamını Gör
Akp dininde düşmez kalkmaz eleştirilemez yanlışı söylenemez bir Tayyip vardır
Seçimden sonra fark ettim,bu gibi troller seçim yenilgisinin faturasını Özlem Zengin,Rümeysa Kadak,Müşerref Pervin Tuba Durgut gibi en azından kadın hakları ... Devamını Gör
Seçimden sonrasından beridir ne idüğü belirsiz bunun gibi AKPliler bir anda "Erdoğan iyi de çevresi kötü" imajı yaratmaya çalışır oldu. Sanırım hala farkında... Devamını Gör