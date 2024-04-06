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Arabada Bağırmasıyla Tanınan AK Partili Tuğrul Selmanoğlu Kendi Partisine Ağzına Geleni Söyledi

Arabada Bağırmasıyla Tanınan AK Partili Tuğrul Selmanoğlu Kendi Partisine Ağzına Geleni Söyledi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.04.2024 - 10:53

Arabada bağırmasıyla tanınan AK Partili Tuğrul Selmanoğlu, bu kez kendi partisine ağzına geleni saydırdı.

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Arabada bağırmasıyla tanınan AK Parti yurtdışı seçim koordinasyon merkezi yetkilisi Tuğrul Selmanoğlu uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı.

Arabada bağırmasıyla tanınan AK Parti yurtdışı seçim koordinasyon merkezi yetkilisi Tuğrul Selmanoğlu uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı.

Geçen sene depremzedeler ile ilgili yaptığı paylaşımla tepki çeken Selmanoğlu, bu sefer kendi partisini eleştirdi.

Geçen sene depremzedeler ile ilgili yaptığı paylaşımla tepki çeken Selmanoğlu, bu sefer kendi partisini eleştirdi.

Seçimlerden sonra seçmene yüklenilmesini doğru bulmadığını söyleyen Selmanoğlu'nun sözlerinden dikkat çekici bazı başlıklar şöyle:

Seçimlerden sonra seçmene yüklenilmesini doğru bulmadığını söyleyen Selmanoğlu'nun sözlerinden dikkat çekici bazı başlıklar şöyle:

"Bu seçim sonucunun en büyük sebebi kibirdir arkadaşlar. O fil dişi kulelerde oturan AK partili yöneticilerden bahsediyorum"

"Bu seçim sonucunun en büyük sebebi kibirdir arkadaşlar. O fil dişi kulelerde oturan AK partili yöneticilerden bahsediyorum"

'Millet geçim sıkıntısına düşmüş canının derdinde, adamı seçim çalışması yapıyorum diye paintball oynamaya götürüyor.'

Adamlar halktan kopmuş. Seçimi kaybedeceğimizi Diyarbakır adayı 100 TL verip, tezgahtaki tüm simitleri almak isteyince anladım.'

Tuğrul Selmanoğlu'nun videosunun tamamı burada 👇

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