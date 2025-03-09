Antep Fıstıklı Baklava Sandık, Ispanaklı Çıktı! Paylaşılan Baklava Tarifi Şaşkınlık Yarattı

Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan fıstıklı baklava, son yıllarda artan fiyatlarıyla cep yakarken, sosyal medyada gündem olan bir yöntem büyük şaşkınlık yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, baklavalardaki yoğun Antep fıstığı görüntüsünün nasıl sağlandığını açıklayarak, ıspanaktan fıstık görüntüsü elde edilebileceğini iddia etti.