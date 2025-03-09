Antep Fıstıklı Baklava Sandık, Ispanaklı Çıktı! Paylaşılan Baklava Tarifi Şaşkınlık Yarattı

Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan fıstıklı baklava, son yıllarda artan fiyatlarıyla cep yakarken, sosyal medyada gündem olan bir yöntem büyük şaşkınlık yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, baklavalardaki yoğun Antep fıstığı görüntüsünün nasıl sağlandığını açıklayarak, ıspanaktan fıstık görüntüsü elde edilebileceğini iddia etti.
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Tarifi bir baklava ustasından aldığını belirten kullanıcı, adım adım nasıl yapıldığını takipçileriyle paylaştı.
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Bu durum, “Acaba bugüne kadar kaç kez Antep fıstıklı baklava yediğimizi sanırken aslında ıspanaklı baklava yedik?” sorusunu akıllara getirdi.
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