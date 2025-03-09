onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Antep Fıstıklı Baklava Sandık, Ispanaklı Çıktı! Paylaşılan Baklava Tarifi Şaşkınlık Yarattı

Antep Fıstıklı Baklava Sandık, Ispanaklı Çıktı! Paylaşılan Baklava Tarifi Şaşkınlık Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 16:37

İçerik Devam Ediyor

Türk mutfağının en özel tatlılarından biri olan fıstıklı baklava, son yıllarda artan fiyatlarıyla cep yakarken, sosyal medyada gündem olan bir yöntem büyük şaşkınlık yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, baklavalardaki yoğun Antep fıstığı görüntüsünün nasıl sağlandığını açıklayarak, ıspanaktan fıstık görüntüsü elde edilebileceğini iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarifi bir baklava ustasından aldığını belirten kullanıcı, adım adım nasıl yapıldığını takipçileriyle paylaştı.

Tarifi bir baklava ustasından aldığını belirten kullanıcı, adım adım nasıl yapıldığını takipçileriyle paylaştı.

Yöntemin püf noktası ise ıspanak! Ispanak kullanılarak hazırlanan karışımın, gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede Antep fıstığı görünümü vermesi gündem oldu.

Bu durum, “Acaba bugüne kadar kaç kez Antep fıstıklı baklava yediğimizi sanırken aslında ıspanaklı baklava yedik?” sorusunu akıllara getirdi.

Bu durum, “Acaba bugüne kadar kaç kez Antep fıstıklı baklava yediğimizi sanırken aslında ıspanaklı baklava yedik?” sorusunu akıllara getirdi.

Siz bu yöntemi daha önce denemiş miydiniz?

Detaylar için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın