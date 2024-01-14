Antalya’da Yaptığı Trafik Kazasından Sonra Konuşmasıyla Güldüren Zavadanak Bekir Muhtar Adayı Oldu

“Ben anamın köyü olan Seydiler’den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz” dedi. (İHA)