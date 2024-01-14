Antalya’da Yaptığı Trafik Kazasından Sonra Konuşmasıyla Güldüren Zavadanak Bekir Muhtar Adayı Oldu

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği ‘zavadanak çarptı’ sözleriyle sosyal medyada büyük ilgi toplayan Bekir Varol, muhtar adayı olduğunu açıkladı.
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Türkiye, onu Manavgat’ta 15 Mart 2020 tarihinde yaşadığı trafik kazasının ardından kurduğu cümleler ile tanımıştı.
Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı.
İşte adaylık açıklaması ve geçmişte yaşananlar 👇
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