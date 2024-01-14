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Antalya’da Yaptığı Trafik Kazasından Sonra Konuşmasıyla Güldüren Zavadanak Bekir Muhtar Adayı Oldu

Antalya’da Yaptığı Trafik Kazasından Sonra Konuşmasıyla Güldüren Zavadanak Bekir Muhtar Adayı Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.01.2024 - 15:31

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Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği ‘zavadanak çarptı’ sözleriyle sosyal medyada büyük ilgi toplayan Bekir Varol, muhtar adayı olduğunu açıkladı.

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Türkiye, onu Manavgat’ta 15 Mart 2020 tarihinde yaşadığı trafik kazasının ardından kurduğu cümleler ile tanımıştı.

Türkiye, onu Manavgat’ta 15 Mart 2020 tarihinde yaşadığı trafik kazasının ardından kurduğu cümleler ile tanımıştı.

'Coronadan mı kaçıyordun', 'Zavadanak çarptı' sözleri, sosyal medyada gündem olmuştu.

Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

“Ben anamın köyü olan Seydiler’den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz” dedi. (İHA)

İşte adaylık açıklaması ve geçmişte yaşananlar 👇

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