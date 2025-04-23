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Annelerin Gizli Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?

etiket Annelerin Gizli Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 10:31

Evdeki en inatçı lekeyi çıkarma yöntemini bilen, yağlı tavaları tek hamlede pırıl pırıl yapan ve çamaşır makinesine sirke koymanın sırrını keşfetmiş anneler… Onlar birer temizlik dahisi! Peki, sen bu gizli temizlik sırlarına ne kadar hakimsin? Annenin “Sen çekil ben yapayım!” dediği tiplerden misin, yoksa yılların bilgi birikimini kapıp evi tek hamlede parlatanlardan mı? Testi çöz, öğrenelim!

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1. Beyaz çamaşırlarının kar gibi olmasını istiyorsan ne eklemelisin?

2. Halıya dökülen çay lekesi nasıl çıkar?

3. Cam silerken iz kalmaması için hangi yöntemi kullanırsın?

4. Evin mis gibi kokması için annen hangi yöntemi önerirdi?

5. Yanmış tavanın içini nasıl kolayca temizleyebilirsin?

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6. Koltuklarını temiz ve ferah tutmak için ne yaparsın?

7. Annelerin temizlik yaparken en çok kullandığı malzemelerden biri nedir?

8. Buzdolabındaki kötü kokuları nasıl engelleyebilirsin?

Anneler okulundan mezun oldun!

Sen tam anlamıyla bir temizlik ustasısın! Annelerden öğrendiğin tüyoları harfiyen uyguluyor, evin her köşesini büyük bir ustalıkla temizliyorsun. Sirke, karbonat ve limon üçlüsünün mucizesine inanıyor, halılardan camlara kadar her alanda doğru yöntemleri biliyorsun. Büyük ihtimalle arkadaşların senden temizlik tüyoları alıyor ya da annen gururla seni “benim gibi oldu” diye anlatıyor. Kısacası, senin temizlik konusunda bilmediğin şey yok!

Fena değilsin ama biraz daha annene kulak vermelisin!

Temizlik konusunda bazı püf noktalarını biliyorsun ama eksiklerin var. Evet, sirke ve karbonatın gücüne hakimsin ama bazı detaylar hâlâ annelerimizin sırrı gibi duruyor. Mesela cam silerken gazete kağıdı kullanmayı hiç denedin mi? Ya da halıdaki çay lekesini çıkarmak için karbonat ve su karışımını? Ufak bir araştırmayla ve biraz pratikle tam bir temizlik ustası olabilirsin! Annelerin tüyolarına biraz daha kulak verirsen, evin misler gibi olacak!

Sen temizliği başkasına bırakanlardansın!

Dürüst olalım, temizlik konusunda çok da ilgili değilsin. Lekeleri nasıl çıkaracağını, yağlı tavaları nasıl temizleyeceğini bilmiyor ya da pek umursamıyor gibisin. Büyük ihtimalle temizlik konusunda annen ya da bir temizlik robotu devreye giriyor. Ama belki de bu test sayesinde birkaç tüyoyu kapmışsındır, kim bilir? Günün birinde gerçekten ihtiyacın olursa sirke ve karbonatın mucizelerini hatırla, yoksa annenin “Bu nasıl kir?” bakışlarına maruz kalabilirsin! 😅

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
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