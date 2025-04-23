Annelerin Gizli Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?

Dürüst olalım, temizlik konusunda çok da ilgili değilsin. Lekeleri nasıl çıkaracağını, yağlı tavaları nasıl temizleyeceğini bilmiyor ya da pek umursamıyor gibisin. Büyük ihtimalle temizlik konusunda annen ya da bir temizlik robotu devreye giriyor. Ama belki de bu test sayesinde birkaç tüyoyu kapmışsındır, kim bilir? Günün birinde gerçekten ihtiyacın olursa sirke ve karbonatın mucizelerini hatırla, yoksa annenin “Bu nasıl kir?” bakışlarına maruz kalabilirsin! 😅