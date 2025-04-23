Annelerin Gizli Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?
Evdeki en inatçı lekeyi çıkarma yöntemini bilen, yağlı tavaları tek hamlede pırıl pırıl yapan ve çamaşır makinesine sirke koymanın sırrını keşfetmiş anneler… Onlar birer temizlik dahisi! Peki, sen bu gizli temizlik sırlarına ne kadar hakimsin? Annenin “Sen çekil ben yapayım!” dediği tiplerden misin, yoksa yılların bilgi birikimini kapıp evi tek hamlede parlatanlardan mı? Testi çöz, öğrenelim!
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1. Beyaz çamaşırlarının kar gibi olmasını istiyorsan ne eklemelisin?
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2. Halıya dökülen çay lekesi nasıl çıkar?
3. Cam silerken iz kalmaması için hangi yöntemi kullanırsın?
4. Evin mis gibi kokması için annen hangi yöntemi önerirdi?
5. Yanmış tavanın içini nasıl kolayca temizleyebilirsin?
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6. Koltuklarını temiz ve ferah tutmak için ne yaparsın?
7. Annelerin temizlik yaparken en çok kullandığı malzemelerden biri nedir?
8. Buzdolabındaki kötü kokuları nasıl engelleyebilirsin?
Anneler okulundan mezun oldun!
Fena değilsin ama biraz daha annene kulak vermelisin!
Sen temizliği başkasına bırakanlardansın!
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