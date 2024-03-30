Ankara'da Bugün Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Peki Ankara'da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı, Saat Kaça Kadar?
Ankara'da Bugün Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! Peki Ankara'da Hangi Yollar Trafiğe Kapalı, Saat Kaça Kadar?
Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu. Bugün düzenlenecek olan 'Açık Yer Toplantısı' nedeniyle Başkentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Peki, bugün Ankara'da hangi yollar araç trafiğine kapatılacak? Saat kaça kadar kapalı kalacak?
İşte, detaylar...
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent Ankara'da gerçekleşecek 'Açık Yer Toplantısı' nedeniyle araç trafiğine kapalı olacak yolları açıkladı.
Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Açık Yer Toplantısı' Keçiören İlçesi Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilecek toplantının sona ermesiyle saat 12.00'den itibaren belirtilen caddeler yeniden araç trafiğine açılmaya başlayacak. İşte, araç trafiğine kapalı olacak o yollar 👇
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