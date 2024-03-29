Baltimore'daki Köprüsü Kazası The Simpsons ile Yeniden Gündemde! Simpsonlar Baltimore Köprü Kazasını mı Bildi?
Baltimore'daki Köprüsü Kazası The Simpsons ile Yeniden Gündemde! Simpsonlar Baltimore Köprü Kazasını mı Bildi?
Televizyon tarihinin en uzun soluklu senaryolu dizisi 'The Simpsons', olay örgüsünün yanı sıra kehanetleriyle de sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Dizi şimdi de ABD'ni Baltimore kentinde Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen gemi kazasıyla dikkatleri üzerine çekti! Peki, Simpsonlar Baltimore'daki köprü kazasını da mı bildi?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir kargo gemisinin köprünün kolonlarından birisine çarpması sonucunda yıkıldı.
Singapur bandralı yük gemisi Dali, Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya gidiyordu, limandan ayrıldıktan sonra güç kaybeden gemi kontrolden çıktı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı ve yaklaşık 2,6 kilometre uzunluğundaki köprü yıkıldı.
Baltimore Köprüsü yıkıldıktan sonra sosyal medyada hızla çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı. Bu sırada Simpsonlar'ın bu trajik olayı öngördüğü de iddia edildi.
Peki, The Simpsons dizisi Baltimore Köprüsü'nün çöküşünü tahmin etti mi?
Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan videolardan bazılarında baş karakter Homer, İskoçya'da çığlık atıyor. Daha sonra dizide bir köprünün görüntülerine yer veriliyor. Fakat bu köprü Francis Scott Key Köprüsü değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
The Simpsons dizisinin 25. sezonunun 8. bölümünde yer alan bu anlar, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nü değil, İskoçya'daki Forth Köprüsü'nü işaret ediyor.
Bu arada The Simpsons dizisinden alınan bir başka video da sosyal medyanın gündeminde yer alıyor: Fakat 1966'da yayımlanan bu bölüm New York'taki Queensboro Köprüsü'nü işaret ediyor.
Sosyal medya kullanıcıları bu konuyla bir süre daha ilgilenecek gibi görünüyor. Zira, The Simpsons dizisinin haber sunucusu Kent Brockman'ın Baltimore'daki köprüyle ilgili haber sunduğu, yapay zekayla yeniden düzenlenmiş bir video da sosyal medyada yerini aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda