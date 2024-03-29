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Baltimore'daki Köprüsü Kazası The Simpsons ile Yeniden Gündemde! Simpsonlar Baltimore Köprü Kazasını mı Bildi?

Baltimore'daki Köprüsü Kazası The Simpsons ile Yeniden Gündemde! Simpsonlar Baltimore Köprü Kazasını mı Bildi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.03.2024 - 10:49

Televizyon tarihinin en uzun soluklu senaryolu dizisi 'The Simpsons', olay örgüsünün yanı sıra kehanetleriyle de sıkça sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Dizi şimdi de ABD'ni Baltimore kentinde Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen gemi kazasıyla dikkatleri üzerine çekti! Peki, Simpsonlar Baltimore'daki köprü kazasını da mı bildi? 

İşte, detaylar...

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ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir kargo gemisinin köprünün kolonlarından birisine çarpması sonucunda yıkıldı.

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir kargo gemisinin köprünün kolonlarından birisine çarpması sonucunda yıkıldı.

Singapur bandralı yük gemisi Dali, Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya gidiyordu, limandan ayrıldıktan sonra güç kaybeden gemi kontrolden çıktı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı ve yaklaşık 2,6 kilometre uzunluğundaki köprü yıkıldı.

Singapur bandralı yük gemisi Dali, Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’ya gidiyordu, limandan ayrıldıktan sonra güç kaybeden gemi kontrolden çıktı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı ve yaklaşık 2,6 kilometre uzunluğundaki köprü yıkıldı.

Baltimore Köprüsü yıkıldıktan sonra sosyal medyada hızla çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı. Bu sırada Simpsonlar'ın bu trajik olayı öngördüğü de iddia edildi.

Baltimore Köprüsü yıkıldıktan sonra sosyal medyada hızla çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı. Bu sırada Simpsonlar'ın bu trajik olayı öngördüğü de iddia edildi.

Peki, The Simpsons dizisi Baltimore Köprüsü'nün çöküşünü tahmin etti mi?

Peki, The Simpsons dizisi Baltimore Köprüsü'nün çöküşünü tahmin etti mi?

İkonik bir animasyon komedisi olan Simpsonlar dizisindeki sahnenin akıllara gelmesiyle birlikte, kehanetleriyle meşhur dizinin bir olayı daha tahmin ettiği düşünüldü. Fakat bu kez Simpsonlar, yaşanan bu trajediyi ve Baltimore Köprüsü'nün çöküşünü tahmin edememiş gibi görünüyor. 

Gelin gerçekleri birlikte inceleyelim... 👇

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan videolardan bazılarında baş karakter Homer, İskoçya'da çığlık atıyor. Daha sonra dizide bir köprünün görüntülerine yer veriliyor. Fakat bu köprü Francis Scott Key Köprüsü değil.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan videolardan bazılarında baş karakter Homer, İskoçya'da çığlık atıyor. Daha sonra dizide bir köprünün görüntülerine yer veriliyor. Fakat bu köprü Francis Scott Key Köprüsü değil.
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The Simpsons dizisinin 25. sezonunun 8. bölümünde yer alan bu anlar, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nü değil, İskoçya'daki Forth Köprüsü'nü işaret ediyor.

The Simpsons dizisinin 25. sezonunun 8. bölümünde yer alan bu anlar, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nü değil, İskoçya'daki Forth Köprüsü'nü işaret ediyor.

Bu arada The Simpsons dizisinden alınan bir başka video da sosyal medyanın gündeminde yer alıyor: Fakat 1966'da yayımlanan bu bölüm New York'taki Queensboro Köprüsü'nü işaret ediyor.

Bu arada The Simpsons dizisinden alınan bir başka video da sosyal medyanın gündeminde yer alıyor: Fakat 1966'da yayımlanan bu bölüm New York'taki Queensboro Köprüsü'nü işaret ediyor.

Videoda kötü adam Scorpio politikacılara şantaj yaparak altınlarını almak için bir köprüyü havaya uçurmak adına 'kıyamet günü cihazını' kullanıyor. Söz konusu görüntülerin elde edildiği 1996'da yayınlanan bölümde, bir kesitte ise bir adam ayağa fırlıyor ve 'Aman Tanrım! 59. Cadde Köprüsü!' diye bağırıyor.

Sosyal medya kullanıcıları bu konuyla bir süre daha ilgilenecek gibi görünüyor. Zira, The Simpsons dizisinin haber sunucusu Kent Brockman'ın Baltimore'daki köprüyle ilgili haber sunduğu, yapay zekayla yeniden düzenlenmiş bir video da sosyal medyada yerini aldı.

Sosyal medya kullanıcıları bu konuyla bir süre daha ilgilenecek gibi görünüyor. Zira, The Simpsons dizisinin haber sunucusu Kent Brockman'ın Baltimore'daki köprüyle ilgili haber sunduğu, yapay zekayla yeniden düzenlenmiş bir video da sosyal medyada yerini aldı.

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