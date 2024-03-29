Baltimore'daki Köprüsü Kazası The Simpsons ile Yeniden Gündemde! Simpsonlar Baltimore Köprü Kazasını mı Bildi?

İkonik bir animasyon komedisi olan Simpsonlar dizisindeki sahnenin akıllara gelmesiyle birlikte, kehanetleriyle meşhur dizinin bir olayı daha tahmin ettiği düşünüldü. Fakat bu kez Simpsonlar, yaşanan bu trajediyi ve Baltimore Köprüsü'nün çöküşünü tahmin edememiş gibi görünüyor.

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