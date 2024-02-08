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Ankara’da Bir Batman: “Pelerinimi Teyzemle Birlikte Diktim”

Ankara’da Bir Batman: “Pelerinimi Teyzemle Birlikte Diktim”

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 14:50

Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Ali Efe Arslan haftanın üç günü Ankara sokaklarında hayranı olduğu çizgi roman kahramanı Batman'in kostümüyle geziyor.

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Arslan, AA'ya yaptığı açıklamada, çizgi roman karakteri süper kahraman Batman'e çocukluktan beri ilgi duyduğunu, sırf bu sebeple çizgi film ve animasyon eğitimi aldığını ifade etti.

Arslan, AA'ya yaptığı açıklamada, çizgi roman karakteri süper kahraman Batman'e çocukluktan beri ilgi duyduğunu, sırf bu sebeple çizgi film ve animasyon eğitimi aldığını ifade etti.

Hayranlık duyduğu süper kahraman gibi olmak istediğini anlatan Arslan, "Bu nedenle Batman kostümü tasarladım. Kıyafetlerin hazırları var ancak fiyatları çok uçuk olduğundan kendim tasarladım ve 8 bin liraya mal ettim. Pelerinimi teyzemle birlikte diktik." dedi.

Hayranlık duyduğu süper kahraman gibi olmak istediğini anlatan Arslan, "Bu nedenle Batman kostümü tasarladım. Kıyafetlerin hazırları var ancak fiyatları çok uçuk olduğundan kendim tasarladım ve 8 bin liraya mal ettim. Pelerinimi teyzemle birlikte diktik." dedi.

Çizgi roman kahramanının şehrinin Gotham olduğunu belirten Arslan, kendisinin de haftanın 3 günü kostümle Ankara sokaklarında dolaştığını belirtti.

Çizgi roman kahramanının şehrinin Gotham olduğunu belirten Arslan, kendisinin de haftanın 3 günü kostümle Ankara sokaklarında dolaştığını belirtti.

Arslan, "Kostümün içinde kendimmişim gibi hissediyorum, çok keyif alıyorum. Gündelik hayatımdaki ben ve kostümü giyen ben çok farklı kişilermiş gibi geliyor." diye konuştu.

Arslan, "Kostümün içinde kendimmişim gibi hissediyorum, çok keyif alıyorum. Gündelik hayatımdaki ben ve kostümü giyen ben çok farklı kişilermiş gibi geliyor." diye konuştu.

Arslan, görenlerin çok şaşırdığını, herkesin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini, bu ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Arslan, görenlerin çok şaşırdığını, herkesin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini, bu ilgiden memnun olduğunu belirtti.
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Kendisine en çok Batman'in arabası Batmobil'in sorulduğunu anlatan Arslan, "Şimdilik ulaşımımı toplu taşımayla yapıyorum. Eğer param olursa arabayı da tasarlayacağım ve Ankara sokaklarında o arabayla gezineceğim." dedi.

Kendisine en çok Batman'in arabası Batmobil'in sorulduğunu anlatan Arslan, "Şimdilik ulaşımımı toplu taşımayla yapıyorum. Eğer param olursa arabayı da tasarlayacağım ve Ankara sokaklarında o arabayla gezineceğim." dedi.

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