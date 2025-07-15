Ana Kadroya Seçildi: MasterChef 2025’in 4. Yarışmacısı Onur Dikbaş Kimdir?

Ekranlara damga vuran MasterChef, yeni sezonuyla bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için hünerlerini, tecrübelerini ve yaratıcılıklarını konuşturuyor. Ana kadroda yarışacak ilk üç isim geçtiğimiz bölümlerde seçilmiş; Furkan, Eylül ve Çağatay olmuştu. Dün akşam gerçekleşen bölümde de Onur Dikbaş ana kadroya seçildi. Gelin kendisini tanıyalım!