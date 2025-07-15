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Ana Kadroya Seçildi: MasterChef 2025’in 4. Yarışmacısı Onur Dikbaş Kimdir?

Ana Kadroya Seçildi: MasterChef 2025’in 4. Yarışmacısı Onur Dikbaş Kimdir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.07.2025 - 11:54

Ekranlara damga vuran MasterChef, yeni sezonuyla bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için hünerlerini, tecrübelerini ve yaratıcılıklarını konuşturuyor. Ana kadroda yarışacak ilk üç isim geçtiğimiz bölümlerde seçilmiş; Furkan, Eylül ve Çağatay olmuştu. Dün akşam gerçekleşen bölümde de Onur Dikbaş ana kadroya seçildi. Gelin kendisini tanıyalım!

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En iyi ekleri yapabilmek için mücadele veren yarışmacılardan Onur Dikbaş’ın tabağı beğenildi.

En iyi ekleri yapabilmek için mücadele veren yarışmacılardan Onur Dikbaş’ın tabağı beğenildi.

25 yaşındaki Onur Dikbaş, gastronomi bölümü mezunu. Sektörde de 6 yıllık deneyime sahip. Restoranlarda çalışarak tecrübesine tecrübe katan yarışmacının yurt dışına çıkarak farklı mutfaklar tanıdığı ve deneyim edindiği de bilgiler arasında.

Özellikle Avrupa mutfağına dair deneyimi var.

Özellikle Avrupa mutfağına dair deneyimi var.

Michelin yıldızlı bir restoranda Executive Chef olarak çalıştığı da kaynaklarda yer alıyor. MasterChef’e İstanbul’dan katılan yarışmacının özel hayatına dair net bir bilgi yok.

Instagram hesabı için 👉 @onurdikbas_

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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