Ana Kadroya Seçildi: MasterChef 2025’in 4. Yarışmacısı Onur Dikbaş Kimdir?
Ekranlara damga vuran MasterChef, yeni sezonuyla bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için hünerlerini, tecrübelerini ve yaratıcılıklarını konuşturuyor. Ana kadroda yarışacak ilk üç isim geçtiğimiz bölümlerde seçilmiş; Furkan, Eylül ve Çağatay olmuştu. Dün akşam gerçekleşen bölümde de Onur Dikbaş ana kadroya seçildi. Gelin kendisini tanıyalım!
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En iyi ekleri yapabilmek için mücadele veren yarışmacılardan Onur Dikbaş’ın tabağı beğenildi.
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Özellikle Avrupa mutfağına dair deneyimi var.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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