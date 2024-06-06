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Ambulansa Yol Vermeyip Önünü Kesti: Taraflar Arasında Yaşanan Tartışma Kameralara Yansıdı

Ambulansa Yol Vermeyip Önünü Kesti: Taraflar Arasında Yaşanan Tartışma Kameralara Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 18:55

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Bağcılar'da siren açarak trafikte ilerleyen ambulansın önünü kesen sürücü sağlık ekipleriyle tartıştı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, bir araç sürücüsü sireni açık ilerleyen ambulansın önünü kesmek için trafiği tehlikeye attı. Olay esnasında arkadan gelen 2 ambulansın daha geçişini engelleyen sürücü sağlık ekipleriyle tartıştı.

Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, bir araç sürücüsü sireni açık ilerleyen ambulansın önünü kesmek için trafiği tehlikeye attı. Olay esnasında arkadan gelen 2 ambulansın daha geçişini engelleyen sürücü sağlık ekipleriyle tartıştı.

Tartışma araya trafikteki diğer sürücülerin girmesiyle son bulurken, araç sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı. 📹

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Blau und Marchen

Ambulansa yol vermeme cesaretini nereden alıyor bu vandallar inanılır gibi değil.