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Almanya'dan Gelen Bir Turist İşleri Başındaki İnsanları Paylaştı: “Türkiye’de Sıkı Çalışma Nasıl Olur”

Almanya'dan Gelen Bir Turist İşleri Başındaki İnsanları Paylaştı: “Türkiye’de Sıkı Çalışma Nasıl Olur”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.05.2025 - 20:12

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Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle insanlar Almanya'da yaşam koşullarını değerlendirmeye başladı. Bu da eskiden beri Almanya'da yaşayan Türklerle yeni gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu. Yeni gidenler Almanya'da yaşam ve çalışma koşullarını överken, uzun yıllardır Almanya'da yaşayanlar orada çalışma şartlarının çok zor olduğunu, Türkiye'de hayatın daha kolay olduğunu savunuyor. 

Almanya'dan gelen bir turistin yaptığı paylaşım ise bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Türkiye’de sıkı çalışma nasıl olur…” notuyla yaptığı paylaşımda işleri başındaki insanların görüntülerini kaydetti.

“Türkiye’de sıkı çalışma nasıl olur…” notuyla yaptığı paylaşımda işleri başındaki insanların görüntülerini kaydetti.

Kimileri turisti haklı bulurken kimileri ise videodakilerin zaten işlerinin yoğun olmadığı zamanlarda çekildiğini, bnunun üzerinden bir aldı yaratmaya çalıştığını savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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