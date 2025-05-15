Almanya'dan Gelen Bir Turist İşleri Başındaki İnsanları Paylaştı: “Türkiye’de Sıkı Çalışma Nasıl Olur”

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle insanlar Almanya'da yaşam koşullarını değerlendirmeye başladı. Bu da eskiden beri Almanya'da yaşayan Türklerle yeni gidenler arasında bir çatışmaya sebep oldu. Yeni gidenler Almanya'da yaşam ve çalışma koşullarını överken, uzun yıllardır Almanya'da yaşayanlar orada çalışma şartlarının çok zor olduğunu, Türkiye'de hayatın daha kolay olduğunu savunuyor.

Almanya'dan gelen bir turistin yaptığı paylaşım ise bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.