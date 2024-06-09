Ali Koç'un Fotoğraf Ricasında Bulunan Taraftara Verdiği Cevap Beğeni Topladı

Nevbahar Demirağ, eşi Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile olan seçim rekabetinde oyunu kullandı. Demirağ, stadyumdan ayrılırken bir taraftar, Ali Koç ile fotoğraf çektirmek istedi. Koç, taraftarın bu ricasını eşi için geri çevirdi.