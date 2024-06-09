Ali Koç'un Fotoğraf Ricasında Bulunan Taraftara Verdiği Cevap Beğeni Topladı
Ali Koç'un Fotoğraf Ricasında Bulunan Taraftara Verdiği Cevap Beğeni Topladı
Nevbahar Demirağ, eşi Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile olan seçim rekabetinde oyunu kullandı. Demirağ, stadyumdan ayrılırken bir taraftar, Ali Koç ile fotoğraf çektirmek istedi. Koç, taraftarın bu ricasını eşi için geri çevirdi.
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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçim işlemi sona erdi.
Ali Koç, seçimde eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte oy kullandı.
Çiftin oy kullanmasının ardından bir taraftar Ali Koç'a "fotoğraf çekilebilir miyiz?" dedi mevcut başkan ise "Karımı geçirmeden hiçbir şey yapamam." dedi.
Ali Koç'un cevabına gelen yorumlar 👇
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