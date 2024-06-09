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Ali Koç'un Fotoğraf Ricasında Bulunan Taraftara Verdiği Cevap Beğeni Topladı

Ali Koç'un Fotoğraf Ricasında Bulunan Taraftara Verdiği Cevap Beğeni Topladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 17:37

Nevbahar Demirağ, eşi Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile olan seçim rekabetinde oyunu kullandı. Demirağ, stadyumdan ayrılırken bir taraftar, Ali Koç ile fotoğraf çektirmek istedi. Koç, taraftarın bu ricasını eşi için geri çevirdi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçim işlemi sona erdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçim işlemi sona erdi.
media.fenerbahce.org

Ali Koç, seçimde eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte oy kullandı.

Ali Koç, seçimde eşi Nevbahar Demirağ ile birlikte oy kullandı.
media.fenerbahce.org

Çiftin oy kullanmasının ardından bir taraftar Ali Koç'a "fotoğraf çekilebilir miyiz?" dedi mevcut başkan ise "Karımı geçirmeden hiçbir şey yapamam." dedi.

Ali Koç'un cevabına gelen yorumlar 👇

Ali Koç'un cevabına gelen yorumlar 👇
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