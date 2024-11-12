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Alfa Romeo Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

etiket Alfa Romeo Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 12:29

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde kurulan Alfa Romeo, sportif ruhu ve lüks anlayışıyla otomobil tutkunların tercihi haline geldi. Markanın zarif italyan tasarımı adından sıkça söz ettirirken motor gücü ve kalitesi de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Kasım ayına özel güncel fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
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Alfa Romeo Fiyat Listesi

Alfa Romeo Fiyat Listesi

1960'lı yıllarda Avrupa'nın popüler otomotiv markaları arasına giren Alfa Romeo, güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1986 yılında Fiat'a katılan otomotiv devi, geçtiğimiz aylarda 2.090.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğu Tonale modelini Kasım ayında 2.140.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın 'tavsiye edilen Kasım ayı nakit özel' fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar, kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Kasım 2024

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Kasım 2024

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 2.140.000 TL

  • Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Dizel - 2.450.000 TL

  • Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Speciale TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.545.000 TL

  • Veloce 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Veloce TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.670.000 TL

  • Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Tributo TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.785.000TL 

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Dizel - 2.690.000 TL

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyat Listesi Kasım 2024

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Tributo 1.3 280hp Plug-in Hybrid eAWD 4x4 e-AWD Veloce TCT (Otomatik) Benzin+Elektrik - 3.570.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Kasım 2024

Alfa Romeo Junior Elettrica Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Junior Elettrica 4x2 Elettrica Elektrik - 1.549.900 TL

  • Junior Elettrica Speciale 4x2S peciale Elektrik 1.699.900 TL

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Kasım 2024

Alfa Romeo Junior Ibrida Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Junior Ibrida 4x2 Ibrida Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit 1.649.900 TL

  • Junior Ibrida Speciale 4x2 Speciale Çift Kavramalı Otomatik Benzinli Hibrit 1.849.900 TL

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Alfa Romeo Giulia Fiyat Listesi Kasım 2024

Alfa Romeo Giulia Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Veloce 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Veloce Otomatik Benzin - 4.270.000 TL

  • Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Competizione Otomatik Benzin - 4.680.000 TL

(Model Yılı: 2023)

Alfa Romeo Stelvio Fiyat Listesi Kasım 2024

Alfa Romeo Stelvio Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Competizione Otomatik Benzin 4.151.655 TL

(Model Yılı: 2023)

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Fiyat Listesi Kasım 2024

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Fiyat Listesi Kasım 2024
  • QV 2.9 520HP RWD Benzinli AT 4x2 Quadrifoglio Otomatik - 9.193.204 TL

(Model Yılı: 2023)

Alfa Romeo Stelvio Quadrifogrlio Fiyat Listesi Kasım 2024

Alfa Romeo Stelvio Quadrifogrlio Fiyat Listesi Kasım 2024
  • QV 2.9 520HP AWD Benzinli AT 4x4 Quadrifoglio Otomatik - 9.833.302 TL

(Model Yılı: 2023)

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