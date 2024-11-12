Alfa Romeo Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde kurulan Alfa Romeo, sportif ruhu ve lüks anlayışıyla otomobil tutkunların tercihi haline geldi. Markanın zarif italyan tasarımı adından sıkça söz ettirirken motor gücü ve kalitesi de dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Kasım ayına özel güncel fiyatları