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Akne Lekeleri Olan Cildini Zamanla Kendine Getirecek 10 Yol

etiket Akne Lekeleri Olan Cildini Zamanla Kendine Getirecek 10 Yol

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 18:01

Akne problemleri yaşıyorsan sana vereceğimiz öneriler altın değerinde olacak! Önerilerimize uyarak cildini zamanla daha iyi bir hale getirebilirsin...

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1. Her zaman güneş koruyucu kullan!

Sivilce lekelerinin daha kalıcı hale gelmesinin sebebi güneşin zararlı UV ışınları oluyor. Bu nedenle akne lekelerinin koyulaşmaması için güneş koruyucu kullanmayı asla bırakmaman gerekiyor. Güneş koruyucu olarak da SPF 30 veya daha yüksek bir koruyucu kullanabilirsin.

2. Cildini tahriş edecek temizleyicilerden uzak dur!

Cildini temizlerken yanması sana temizleyicinin daha etkili olduğunu hissettiriyor olabilir ancak bu tamamen yanlış bir algı. Bu durum ürünün etkili olduğunu değil, senin cilt tipine uymadığını gösteriyor. Yani akne lekelerini iyileştirmek yerine cildini daha çok tahriş ediyorsun.

3. C vitamini serumlarını kullan!

C vitaminin görevi, cildimizdeki renk eşitsizliklerini ve lekeleri azaltmak. Peki bunu nasıl sağlıyor? Antioksidan özelliği sayesinde cildi aydınlatarak lekeleri azaltıyor. Bunu yapan bir vitamin varken ondan faydalanmamak olmaz!

4. Düzenli olarak peeling yap!

Peeling yapmak ölü derileri temizleyerek cildin yenilenmesini sağlıyor. Ancak bunu yaparken cildini çizmemeli, onu tahriş etmemelisin. Bu nedenle en doğru peeling ürününü seçmeli ve uygularken de cildine karşı nazik olmalısın.

5. Nemlendirme adımını asla ihmal etme!

Her ne cilt sorunu olursa olsun nemlendirme adımı büyük önem taşıyor. Eğer ki akne lekelerinden muzdaripsen cildinin nem dengesini korumalısın ki lekelerin iyileşmesi daha kolay olsun. Ancak bunu yaparken doğru nemlendiriciyi kullanmakta da fayda var.

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6. Aloe veranın büyüleyici gücünden faydalan!

Akne problemi olan herkes mutlaka aloe veranın iyileştirici gücünü duymuştur. Tabii yalnızca duymak yetmez, ondan faydalanmak da gerekir. Çünkü aloe veranın cildi yatıştıran ve yenileyen bir yapısı var. Düzenli kullanımda lekelerin iyileşmesini de sağlayabiliyor.

7. Beslenmene dikkat et!

Her şeyde olduğu gibi burada da beslenme düzeni önem taşıyor. Cilt sağlığını destekleyen besinler tüketirsen hem yeni aknelerin çıkmasının önüne geçersin hem de akne lekelerin için iyi bir adım atmış olursun.

8. Kesinlikle sivilcelerini sıkma!

Eski akne lekelerinin neden oluştuğunu unuttun herhalde… Sivilcelerini sıktığın sürece yeni akne lekeleri oluşur ve leke tedavisi giderek içinden daha da çıkılmaz bir hal alır. Bırak cildin kendi kendine iyileşsin.

9. Bol bol su iç!

Nasıl ki cildini kremlerle nemlendiriyorsan bunun yanına ekstra olarak su içmeyi de eklemen gerekiyor. Yeterli su içtiğin sürece cildinin nem dengesi korunur, toksinlerin atılmasına da katkı sağlar.

10. Mutlaka bir dermatoloğa danış!

Tüm bu maddeler şüphesiz sana fayda sağlayacaktır ancak en doğru bilgi tabii ki doktorundadır. Ayrıca her tedavi sürecinin hastaya biricik olduğunu da unutmamak gerek. Dermatoloğuna danışarak ve bu önerilerimizi uygulayarak akne lekelerinden kurtulacağını umuyoruz!

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