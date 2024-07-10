Akne Lekeleri Olan Cildini Zamanla Kendine Getirecek 10 Yol

Cildini temizlerken yanması sana temizleyicinin daha etkili olduğunu hissettiriyor olabilir ancak bu tamamen yanlış bir algı. Bu durum ürünün etkili olduğunu değil, senin cilt tipine uymadığını gösteriyor. Yani akne lekelerini iyileştirmek yerine cildini daha çok tahriş ediyorsun.