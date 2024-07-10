Akne Lekeleri Olan Cildini Zamanla Kendine Getirecek 10 Yol
Akne Lekeleri Olan Cildini Zamanla Kendine Getirecek 10 Yol
Akne problemleri yaşıyorsan sana vereceğimiz öneriler altın değerinde olacak! Önerilerimize uyarak cildini zamanla daha iyi bir hale getirebilirsin...
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1. Her zaman güneş koruyucu kullan!
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2. Cildini tahriş edecek temizleyicilerden uzak dur!
3. C vitamini serumlarını kullan!
4. Düzenli olarak peeling yap!
5. Nemlendirme adımını asla ihmal etme!
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