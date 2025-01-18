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Akıllanmadı: Oytun Erbaş Akıllara Durgunluk Veren "Eziklik" Açıklamalarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Akıllanmadı: Oytun Erbaş Akıllara Durgunluk Veren "Eziklik" Açıklamalarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.01.2025 - 13:05

Akıllara durgunluk veren açıklamalarıyla adından bahsettiren Oytun Erbaş yine tepki çeken ifadelere imza attı. Koronavirüsten tutun da kadın bedeni hakkındaki açıklamalarına kadar birçok kez sosyal medyaya damga vuran Erbaş aldığı eleştirilerle dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda asgari ücrete uygulanan zammın ardından kullandığı ifadelerle tepkileri üzerine çeken Erbaş özür dilemişti. Bu sefer de estetik meselesine el atan isim yine X halkı tarafından eleştirilerin odağı oldu.

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Her açıklaması ayrı skandal olan Oytun Erbaş'ın adını sosyal medyaya damga vuran açıklamalarıyla gündemde duymaya alıştık.

Her açıklaması ayrı skandal olan Oytun Erbaş'ın adını sosyal medyaya damga vuran açıklamalarıyla gündemde duymaya alıştık.

"Hayatım boyunca hiç kitap okumadım" gibi ifadelerle odak noktası olan Erbaş'a tepkiler de gecikmiyor, kendisi eleştiri yağmuruna sık sık tutuluyor.

"Hayatım boyunca hiç kitap okumadım" gibi ifadelerle odak noktası olan Erbaş'a tepkiler de gecikmiyor, kendisi eleştiri yağmuruna sık sık tutuluyor.

Arif Verimli'nin lafı gediğine oturttuğu o olaydan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından kullandığı "Fakir hayat en sağlıklı hayat." ifadeleriyle sinirleri hoplatan Erbaş kadınlara yönelik kullandığı sözlerle de ortalığı ayağa kaldırıyor.

Son olarak asgari ücret zammının açıklanmasının ardından kullandığı "Fakir hayat en sağlıklı hayat." ifadeleriyle sinirleri hoplatan Erbaş kadınlara yönelik kullandığı sözlerle de ortalığı ayağa kaldırıyor.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kendisine göre" eziklik" olan konulara bir yenisini ekleyen Erbaş bu sefer de estetik operasyonlarla ilgili sözleriyle X halkından tepki topladı.

Kendisine göre" eziklik" olan konulara bir yenisini ekleyen Erbaş bu sefer de estetik operasyonlarla ilgili sözleriyle X halkından tepki topladı.

"Fazla estetik yaptırmak ezikliktir" şeklinde konuşan Erbaş "Çok estetik, çok fön, lens, çok kaş ezikliktir." diye ekledi.

"Fazla estetik yaptırmak ezikliktir" şeklinde konuşan Erbaş "Çok estetik, çok fön, lens, çok kaş ezikliktir." diye ekledi.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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