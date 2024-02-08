Akbil Basmayan Yolcuya Sinirlenen Şoför "Beni Savunsanıza!" Diye Otobüstekilere Bağırdı!
Akbil Basmayan Yolcuya Sinirlenen Şoför "Beni Savunsanıza!" Diye Otobüstekilere Bağırdı!
Kaynak: https://twitter.com/srkntnyldz/status...
Bir metrobüs şoförü İstanbul'da, akbilini basmayan bir yolcuyu uyardı. Ancak yolcunun bu uyarıyı dikkate almaması üzerine şoförün sinirleri gerildi. Yolcuların tepkisini çeken bu durum karşısında kendini savunamayan şoför, 'Beni niye savunmuyorsunuz' diye haykırdı.
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Bir otobüs sürücüsü İstanbul'da, biletini taratmayan bir yolcuyu uyardıktan sonra öfkelendi.
Yolcunun uyarılara rağmen akbil basmaması üzerine sürücü, sinirlerine hakim olamadı.
Mecidiyeköy istikametine giden bir otobüs şoförü, bir yolcunun kart basmamasına uyarıda bulundu. Ancak yolcu, sürücünün uyarılarını dikkate almayarak tepki çekti.
Sürücü, otobüsteki diğer yolcuların tepkisini çektiğinde, sinirlerine hakim olamadı ve yolculara, "Neden beni desteklemiyorsunuz? Kameralar her şeyi kaydediyor, otobüste kaç kişi var ve neden beni desteklemiyorsunuz?" şeklinde tepki verdi.
Yolcular, öfkelenen sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, bir yolcu sürücüye tepki göstermeye devam etti.
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Diğer yolcular bu duruma, "Araç kullanıyorlar, lütfen" şeklinde uyarıda bulunarak tepki gösterdi.
İşte o gergin anlar:
Sosyal medyada şoför haklı diyenlerin sesi yükseldi.
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Ancak emin olamayanlar da vardı.
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