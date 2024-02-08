Akbil Basmayan Yolcuya Sinirlenen Şoför "Beni Savunsanıza!" Diye Otobüstekilere Bağırdı!

Bir metrobüs şoförü İstanbul'da, akbilini basmayan bir yolcuyu uyardı. Ancak yolcunun bu uyarıyı dikkate almaması üzerine şoförün sinirleri gerildi. Yolcuların tepkisini çeken bu durum karşısında kendini savunamayan şoför, 'Beni niye savunmuyorsunuz' diye haykırdı.