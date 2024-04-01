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Akbelen Ormanı İçin Yıllardır Direnen Nejla Işık İkizköy'ün Yeni Muhtarı Oldu

Akbelen Ormanı İçin Yıllardır Direnen Nejla Işık İkizköy'ün Yeni Muhtarı Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.04.2024 - 14:08

2024 yerel seçim sonuçlarının kazananlarından biri de Nejla Işık oldu. Akbelen Ormanı için direnen ve nöbet tutan Nejla Işık, artık İkizköy muhtarı.

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2024 yerel seçim sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Akbelen Ormanının kömür madeni tarafından işgaline direnen Nejla Işık, artık İkizköy muhtarı.

2024 yerel seçim sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Akbelen Ormanının kömür madeni tarafından işgaline direnen Nejla Işık, artık İkizköy muhtarı.

15 yıldır muhtarlık yapan rakibine karşı 94’e 71 oy ile kazanan Işık, madenlere karşı mücadeleyi devam ettireceğini söyledi.

15 yıldır muhtarlık yapan rakibine karşı 94’e 71 oy ile kazanan Işık, madenlere karşı mücadeleyi devam ettireceğini söyledi.

5 yıldır Akbelen için direnen Necla Işık'ın seçimden sonraki ilk sözleri şöyle oldu:

5 yıldır Akbelen için direnen Necla Işık'ın seçimden sonraki ilk sözleri şöyle oldu:

“Maden şirketi azalarımı bile tehdit ederek, seçime kısa süre kala çekilmeye zorladı. Para ve tehdit ile köylüyü ele geçirmek istediler. Ama biz birlik olduk ve kazandık. Çok mutluyuz. ‘Limak seni yeneceğiz’ dedik ve ilk olarak bu seçimi kazandık. Diğer aday 15 yıldır muhtarlık yapan ve maden şirketleriyle çalışan birisiydi. Köyümüzün çok eksiği var ama bizim ilk işimiz madenleri buradan göndermek olacak”

Nejla Işık, direnişçi köylüler ile 17 Temmuz 2021'den beri çadırlarda nöbet tutuyordu.

Nejla Işık, direnişçi köylüler ile 17 Temmuz 2021'den beri çadırlarda nöbet tutuyordu.

Nejla Işık'ın muhtarlığı sosyal medyada da gündem oldu.

Nejla Işık'ın muhtarlığı sosyal medyada da gündem oldu.
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