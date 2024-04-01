Akbelen Ormanı İçin Yıllardır Direnen Nejla Işık İkizköy'ün Yeni Muhtarı Oldu

“Maden şirketi azalarımı bile tehdit ederek, seçime kısa süre kala çekilmeye zorladı. Para ve tehdit ile köylüyü ele geçirmek istediler. Ama biz birlik olduk ve kazandık. Çok mutluyuz. ‘Limak seni yeneceğiz’ dedik ve ilk olarak bu seçimi kazandık. Diğer aday 15 yıldır muhtarlık yapan ve maden şirketleriyle çalışan birisiydi. Köyümüzün çok eksiği var ama bizim ilk işimiz madenleri buradan göndermek olacak”