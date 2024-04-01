Akbelen Ormanı İçin Yıllardır Direnen Nejla Işık İkizköy'ün Yeni Muhtarı Oldu
Akbelen Ormanı İçin Yıllardır Direnen Nejla Işık İkizköy'ün Yeni Muhtarı Oldu
2024 yerel seçim sonuçlarının kazananlarından biri de Nejla Işık oldu. Akbelen Ormanı için direnen ve nöbet tutan Nejla Işık, artık İkizköy muhtarı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024 yerel seçim sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Akbelen Ormanının kömür madeni tarafından işgaline direnen Nejla Işık, artık İkizköy muhtarı.
15 yıldır muhtarlık yapan rakibine karşı 94’e 71 oy ile kazanan Işık, madenlere karşı mücadeleyi devam ettireceğini söyledi.
5 yıldır Akbelen için direnen Necla Işık'ın seçimden sonraki ilk sözleri şöyle oldu:
Nejla Işık, direnişçi köylüler ile 17 Temmuz 2021'den beri çadırlarda nöbet tutuyordu.
Nejla Işık'ın muhtarlığı sosyal medyada da gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda