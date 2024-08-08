AK Parti'den Dikkat Çeken Hamle: 4 İl Başkanı Değişti
AK Parti'den Dikkat Çeken Hamle: 4 İl Başkanı Değişti
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını duyurdu.
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığı'na Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığı'na Mehmet Uncu ve Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na Burak Gül getirildi.
AK Parti Rize İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer'in atandığı” duyuruldu. Yeni il başkanlarının görev yazılarını aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiği fotoğraflar da paylaşıldı. Eski Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, eski Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, eski Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve eski Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan'a çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
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