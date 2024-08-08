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Berlin-İstanbul Uçağında Büyük Panik: Yolcu Taşkınlık Yapınca Polis Talep Ettiler

Berlin-İstanbul Uçağında Büyük Panik: Yolcu Taşkınlık Yapınca Polis Talep Ettiler

Polis Sabiha Gökçen Havaalanı Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 07:34

Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferi yapan uçakta, bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle panik anlar yaşandı.Uçağın pilotu, havalimanına indiğinde polis talebinde bulundu. 

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Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Airbus 321 tipi uçağının pilotu, iniş için alçaldığı sırada uçakta bulunan bir yolcu taşkınlık yaptı.

Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Airbus 321 tipi uçağının pilotu, iniş için alçaldığı sırada uçakta bulunan bir yolcu taşkınlık yaptı.

Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava trafik kontrolörüne kural dışı yolcu bilgilendirmesi yaparak indikten sonra polis talebinde bulundu.

Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava trafik kontrolörüne kural dışı yolcu bilgilendirmesi yaparak indikten sonra polis talebinde bulundu.

O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Yapılan telsiz konuşmasında, pilotun, "Bir tane yolcumuz var. İndikten sonra polis talep etmekteyiz" dediği, trafik kontrolörünün "Efendim yolcu ile ilgili bilgi alabilir miyim?" demesi üzerine, pilotun "Arka tarafta oturan 30 yaşlarda bir hanımefendi psikolojik problemleri olduğunu düşünüyoruz" şeklindeki telsiz konuşmaları kayıt altına alındı.

O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Yapılan telsiz konuşmasında, pilotun, "Bir tane yolcumuz var. İndikten sonra polis talep etmekteyiz" dediği, trafik kontrolörünün "Efendim yolcu ile ilgili bilgi alabilir miyim?" demesi üzerine, pilotun "Arka tarafta oturan 30 yaşlarda bir hanımefendi psikolojik problemleri olduğunu düşünüyoruz" şeklindeki telsiz konuşmaları kayıt altına alındı.

İşte o anlar:

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