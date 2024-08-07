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MEB'den "Yaz Tatili Kısalacak" İddialarına Açıklama

MEB'den "Yaz Tatili Kısalacak" İddialarına Açıklama

tatil MEB okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 11:37

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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MEB,"yaz tatili 20 gün kısalacak" iddialarına açıklama yaptı.

MEB,"yaz tatili 20 gün kısalacak" iddialarına açıklama yaptı.

MEB'den yaz tatilinin 20 gün kısalacağı haberlerine ilişkin "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.

MEB'den yaz tatilinin 20 gün kısalacağı haberlerine ilişkin "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.
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