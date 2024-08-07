MEB'den "Yaz Tatili Kısalacak" İddialarına Açıklama
MEB'den "Yaz Tatili Kısalacak" İddialarına Açıklama
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MEB,"yaz tatili 20 gün kısalacak" iddialarına açıklama yaptı.
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MEB'den yaz tatilinin 20 gün kısalacağı haberlerine ilişkin "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor." ifadeleri kullanıldı.
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