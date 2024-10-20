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Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya Tarlabaşı Pavyonları Göndermesi: "Portekiz'e Git Torun Besle, Sen Hoca Değilsin"

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya Tarlabaşı Pavyonları Göndermesi: "Portekiz'e Git Torun Besle, Sen Hoca Değilsin"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.10.2024 - 22:58

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Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını değerlendiren Ahmet Çakar, teknik direktör Jose Mourinho'yu hedef aldı. Çakar, 'Jose Mourinho adlı şahıs artık emeklilikte yaşa takılanlar statüsünde. Git Portekiz’e torun besle. Sen hoca moca değilsin. Sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın.' diyerek Tarlabaşı pavyonları göndermesinde bulundu.

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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşılaşmasından 2-2'lik skorla ayrılmasını değerlendirdi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşılaşmasından 2-2'lik skorla ayrılmasını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin mağlubiyetini teknik direktör Jose Mourinho'nun taktik hatasına bağlayan Çakar, "Jose Mourinho adlı şahıs artık emeklilikte yaşa takılanlar statüsünde. Git Portekiz’e torun besle. Sen hoca moca değilsin. Sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın." diyerek Tarlabaşı pavyonları benzetmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin mağlubiyetini teknik direktör Jose Mourinho'nun taktik hatasına bağlayan Çakar, "Jose Mourinho adlı şahıs artık emeklilikte yaşa takılanlar statüsünde. Git Portekiz’e torun besle. Sen hoca moca değilsin. Sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın." diyerek Tarlabaşı pavyonları benzetmesinde bulundu.

İşte o anlar; 🎥 👇

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