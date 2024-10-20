Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya Tarlabaşı Pavyonları Göndermesi: "Portekiz'e Git Torun Besle, Sen Hoca Değilsin"

Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını değerlendiren Ahmet Çakar, teknik direktör Jose Mourinho'yu hedef aldı. Çakar, 'Jose Mourinho adlı şahıs artık emeklilikte yaşa takılanlar statüsünde. Git Portekiz’e torun besle. Sen hoca moca değilsin. Sen hocalık vasıflarını kaybetmiş bir adamsın.' diyerek Tarlabaşı pavyonları göndermesinde bulundu.