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Adım Adım Yaz Gelirken Cildini Mükemmel Hale Getirmeni Sağlayacak 10 Tavsiye

etiket Adım Adım Yaz Gelirken Cildini Mükemmel Hale Getirmeni Sağlayacak 10 Tavsiye

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 18:01

Yaz kapıda, peki ciltler ne durumda? İşte yaz gelmeden cildinizi mükemmel hale getirmenizi sağlayacak, birbirinden etkili tavsiyeleri bu postta topladık. Hazırsanız başlayalım!

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1. Bol su için.

Artık bir klasik haline gelse de bu tavsiye cilt görünümü ve sağlığı için çok önemli. Günde en az 2 litre hatta içebiliyorsanız 3 litre su için. Belki yaz için kahveyi de azaltabilirsiniz.

2. Peeling yapın.

Cildinizi ölü hücrelerden arındırmak istiyorsanız düzenli peeling oldukça önemli. Banyodan çıkmadan vaktinizi peeling yapmaya ayırarak daha pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kıl dönmesi gibi durumların da önüne geçebilirsiniz.

3. At kılı fırçası kullanın.

3. At kılı fırçası kullanın.

Vücudunuzdaki kan dolaşımını hızlandırmak istiyorsanız her banyodan sonra kuruladığınız cildinize at kılı fırçası kullanın. Böylece kan dolaşımını hızlandırırken cildi ölü hücrelerden arındırıp selülit görünümünü de azaltabilirsiniz.

4. Cildinizi nemlendirin.

Havalar ısındıkça cilt daha çok neme ihtiyaç duyar. Aynı zamanda at kılı fırçası ve peeling gibi işlemlerden sonra cildi nemlendirmeniz de oldukça önemlidir. Her duş sonrası cildi nemlendirmeyi unutmayın.

5. Güneş kremi kullanın.

Her ne kadar bronz görünümü sevsek de sağlıklı bir şekilde bronzlaşmak ve cildi korumak önemli. Bu yüzden cildinizi korumak ve kızarmasını engellemek için güneş kremi kullanın.

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6. Ilık su tercih edin.

Hem saçınız hem yüzünüz hem de tüm vücudunuz için sıcak su zararlı olabilir. Ne çok soğuk ne de çok sıcak su kullanın. Bunun yerine ılık suyla duş alarak cildinizdeki değişimi görebilirsiniz.

7. Doğal maskeler kullanın.

Cildinize evde hazırlayabileceğiniz doğal maskeler uygulamak da cildinizin beslenmesine ve yenilenmesine yardımcı olacaktır. Bal, yoğurt, salatalık gibi malzemeler kullanarak cildinize uygun maskeler hazırlayabilirsiniz.

8. C vitamini alın.

C vitamini, cildinizin kolajen üretimini destekler ve cilt elastikiyetini artırır. Portakal, greyfurt, kivi gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmeye özen gösterin.

9. Düzenli egzersiz yapın.

Düzenli egzersiz yapmak cildinize kan akışını hızlandırır ve cildinizin daha sağlıklı görünmesini sağlar. Bu yüzden yaza kadar bir egzersiz rutini oluşturmayı unutmayın.

10. Sigara ve alkolden uzak durun.

Cildinizi yenilemek ve dinlendirmek için eğer kullanıyorsanız sigara ve alkol diyetine girebilirsiniz. Biraz onlardan uzak durduğunuzda cildinizin nasıl parladığını göreceksiniz.

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