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Açık Uçlu Sorular Nedir? Sınavlarda Açık Uçlu Sorularla İlgili Akla Takılan 9 Soru ve Cevabı

etiket Açık Uçlu Sorular Nedir? Sınavlarda Açık Uçlu Sorularla İlgili Akla Takılan 9 Soru ve Cevabı

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 12:01

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulamaya koyduğu açık uçlu sınav sistemi, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte açık uçlu sınav sistemiyle ilgili merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları!🧐✍️

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1. Alışkanlıkları değiştiren: Açık uçlu sınav nedir? 🤔

Çoktan seçmeli ve yalnızca bir doğru cevabın olduğu sınav sisteminden çok daha farklı bir uygulama olan açık uçlu sınav sistemi, öğrencileri net bir cevabı olmayan sorularla tanıştırıyor!

Açık uçlu sistemde sorular 'klasik' mantıkta soruluyor ve öğrencilerin bilgiyi yorumlayarak doğru cevapları ortaya koyması amaçlanıyor.

2. Hangi sınıflar için geçerli olacak? 🤨 🧐

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak sınavlarda kullanılan açık uçlu sınav sistemi, yalnızca ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencileri kapsıyor.

3. Ultra ekstra her şey dahil: Hangi şehirleri kapsıyor? 😎

Evet, yeni açık uçlu sınav sistemi ilgili sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencileri kapsıyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, yeni açık uçlu sınav sisteminin ulusal sınavlarda olduğu gibi il ve ilçe çapında yapılan sınavlarda da geçerli olduğu belirtildi.

4. Açık uçlu sorular tam olarak neyi amaçlıyor?

Açık uçlu sınav sisteminde öğrencilerin tek bir doğru cevabı işaretlemesinden ziyade yorumlama, analitik düşünebilme, yaratıcılık gibi becelerileri ölçülüyor.  Bu sayede öğrencilerin konuları anlama seviyesi, bilgiyi yorumlama becerisi ve eleştirel düşünme yeteneği gözlemlenebiliyor. Üstelik öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarma fırsatı tanınmış oluyor. 

Sistemin getirdiği bir diğer yenilik de müfredatın işlenmesinde okullar arasındaki bütünlüğün sağlanması ve öğrencilerin gelişiminin daha iyi ölçülebilmesi!

5. Açık uçlu soru tarzına dair örnekler mevcut mu? 😅🤔

5. Açık uçlu soru tarzına dair örnekler mevcut mu? 😅🤔

Açık uçlu sınav sisteminin getirdiği en önemli fark, yoruma dayalı soruların sorulabilmesi. Bir hikayedeki karakterin analiz edilmesi, bir özdeyişin yorumlanması ya da tarihi bir olayı etkileyen faktörlerin anlatılması açık uçlu sınav sorularına örnek gösterilebilir.

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6. Doğru cevabı nasıl tanımlayabiliriz? 🙄

Çoktan seçmeli sınavların aksine açık uçlu sınavlarda tek bir doğru cevap bulunmuyor. Öğrencilerin yorumlama ve yaratıcılığını ölçen bu sistemde doğru cevabı çeşitli şekillerlerde vermek mümkün. Bu yönüyle çoktan seçmeli sınavlardaki gibi yalnızca tek bir doğru yok! 😄

7. Açık uçlu sınavlara nasıl hazırlanılır? 🤯

Tüm sınavlarda olduğu gibi açık uçlu sınavlarda da başarının anahtarı elbette sıkı çalışmak. Eski sistemden farklı olarak, düşünme ve yorumlama becerisine dayalı açık uçlu sınavlara hazırlanırken yeni soru mantığına uyumlu kaynakları kullanmak oldukça önemli.

8. Çoktan seçmeli sorular devam edecek mi? 🤨

8. Çoktan seçmeli sorular devam edecek mi? 🤨

Açık uçlu sınav sistemiyle birlikte ortak sınavlarda çoktan seçmeli ya da doğru yanlış eşleştirmeli sorulara yer verilmeyeceği açıklandı.

9. Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor? 😅

Açık uçlu sınav sisteminde öğrencileri en çok sevindiren başlıklardan biri de yanlışların doğruları götürmüyor olması.

Bonus: İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? 🥳

Yıllar geçse de hep sorulan ve yeri asla doldurulmayan o malum soru, hala en çok sorulan sorular arasında zirvedeki yalnızlığını koruyor. Değişmeyen tek şey ise bu efsane sorunun en az kendisi kadar efsane olan sade ve net cevabı: Evet! 😂

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