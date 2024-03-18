Açık Uçlu Sorular Nedir? Sınavlarda Açık Uçlu Sorularla İlgili Akla Takılan 9 Soru ve Cevabı
Açık Uçlu Sorular Nedir? Sınavlarda Açık Uçlu Sorularla İlgili Akla Takılan 9 Soru ve Cevabı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulamaya koyduğu açık uçlu sınav sistemi, öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte açık uçlu sınav sistemiyle ilgili merak ettiğiniz tüm sorular ve cevapları!🧐✍️
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Alışkanlıkları değiştiren: Açık uçlu sınav nedir? 🤔
2. Hangi sınıflar için geçerli olacak? 🤨 🧐
3. Ultra ekstra her şey dahil: Hangi şehirleri kapsıyor? 😎
4. Açık uçlu sorular tam olarak neyi amaçlıyor?
5. Açık uçlu soru tarzına dair örnekler mevcut mu? 😅🤔
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Doğru cevabı nasıl tanımlayabiliriz? 🙄
7. Açık uçlu sınavlara nasıl hazırlanılır? 🤯
8. Çoktan seçmeli sorular devam edecek mi? 🤨
9. Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor? 😅
Bonus: İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? 🥳
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda