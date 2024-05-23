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A101'de Satışa Sunulan Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 02:50

23 Mayıs 2024 tarihinde A101'de satışa sunulan Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 internete özel Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 23 Mayıs 2024 a101.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 23.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

23 Mayıs 2024 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, güçlü motoru ve ileri temizlik teknolojisi ile derinlemesine temizlik sağlayan bir ürün. Çeşitli yüzeyler için uygun aksesuarları ve yüksek emiş gücü sayesinde evinizdeki tüm kirleri etkili bir şekilde temizleyebilecek yıkama makinesi, ergonomik tasarımı ve kolay kullanımı ile öne çıkıyor. Özelliklerini sizler için değerlendirmek istedik.

Güçlü Motor - Çift Su Tankı Sistemi - Yüksek Emiş Gücü

Güçlü Motor - Çift Su Tankı Sistemi - Yüksek Emiş Gücü

Kiwi KCC 4322, 2200 Watt gücündeki motoruyla derinlemesine temizlik sağlar ve inatçı kirleri ve lekeleri kolayca çıkarır. Temiz ve kirli suyu ayrı tutan çift tank sistemi, uzun süreli ve hijyenik temizlik imkanı sunar. Yüksek emiş gücü sayesinde suyu ve kirleri hızlı bir şekilde çeken cihaz, yüzeylerin hızla kurumasını sağlar ve etkili temizlik sunar.

Çok Yönlü Aksesuarlar - Uzun Kablo ve Hortum - Ergonomik Tasarım

Çok Yönlü Aksesuarlar - Uzun Kablo ve Hortum - Ergonomik Tasarım

Kiwi KCC 4322, çeşitli yüzeylerde kullanım için farklı başlıklar ve fırçalar içerir, bu sayede koltuklar, halılar, perdeler ve sert zeminler gibi çeşitli yüzeylerde etkili temizlik sağlar. 5 metre uzunluğundaki güç kablosu ve 2.5 metre uzunluğundaki hortumu ile geniş hareket alanı sunarak büyük alanları rahatça temizlemenize imkan tanır. Kolay taşınabilir ve kullanışlı tasarımı, hafif ve kompakt yapısı sayesinde taşınması ve kullanımı oldukça kolaydır.

Kolay Kullanım - Sessiz Çalışma - Garanti

Kolay Kullanım - Sessiz Çalışma - Garanti

Kullanıcı dostu arayüzü ve pratik boşaltılabilir tankları ile Kiwi KCC 4322, kolay kullanım sunarak temizlik işlemleri sırasında zaman kazandırır ve iş yükünü azaltır. Güçlü performansına rağmen nispeten sessiz çalışması, temizlik sırasında rahatsızlık vermez. Ayrıca, 2 yıl garanti süresi ile kullanıcıya güvence sağlar.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

GENEL ÖZELLİKLER

  • Süpürge Türü Halı Yıkama

  • Emiş Türü Islak/Kuru

  • Motor Gücü (En Yüksek) 550 W

  • Emiş Gücü (Pa) 11000 Pa 

DONANIM

  • Toz Torbası Yok 

  • Toz Haznesi Yok 

  • Su Haznesi Var

  • Su Tankı Kapasitesi 1.08 L 

  • Kirli Su Tankı Kapasitesi 0.85 L 

  • Aksesuar Halı/Döşeme Yıkama Başlığı

TASARIM

  • Tutma Yeri Var

  • Kablo Var

  • Kablo Sarıcı Manuel 

  • Süpürge Yapısı Dikey

  • Park Pozisyonu Dikey

ÖLÇÜLER

  • Kablo Uzunluğu 5 m
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Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

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'Ürün güzel. Çekiş gücü gayet yeterli. Evde kullanim için uygundur. Başlıklar da temizleme fırçası olması avantaj sağlıyor. Kullanımı ve saklaması kolay. Temizledikten sonra koltuktan çıkan kire inanamıyorsunuz. Çocuklu evler için şart.'

'6 ay önce yıkanan koltuklarımdan çıkana inanamadım çekiş gücünü bu kadar beklemiyordum gerçekten harika bir ürün.'

'Ürün 2 gün içinde teslim edildi. İlk olarak koltuğun bir kısmında temizleme yaptım. Koltukları sürekli sildigim halde çıkan su baya kirliydi. Ürünü kulandiktan 3 saat sonra koltuk kurumuştu.'

'İyi ki almışım temiz koltuğumdan çıkan suya inanamadım. Resmen sütlü nescafe dökülmüş gibi su çıktı. Düşünmeden alabilirsiniz.'

'Kabus gibi olan keten koltuklarımdaki lekeleri bile çıkardı. Çok memnun kaldım her yeri temizledim harika bir ürün 🌸'

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