9 Soruda Kaşların İçin Doğru Şekli Gösteriyoruz!

Test sonuçlarına göre, düz ve ince kaşlar sizin için en uygun olanı. Bu minimalist kaş modeli, yüz hatlarınızı yumuşatırken doğal bir güzellik sunar. Kaşlarınızı bu şekilde şekillendirerek, sade ve zarif bir görünüm elde edebilir ve günlük bakım rutininizi kolaylaştırabilirsiniz.