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9 Soruda Kaşların İçin Doğru Şekli Gösteriyoruz!

etiket 9 Soruda Kaşların İçin Doğru Şekli Gösteriyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 18:01

Kaşlar yüzün en belirgin özelliklerinden biridir ve doğru şekilde şekillendirildiklerinde yüzü dengeler ve güzelliği artırır. Bu test, kaşlarınız için doğru şekli belirlemenize yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım; kaşlarının şeklini belirlerken hangi kriteri göz önünde bulunduruyorsun?

1. İlk olarak söyle bakalım; kaşlarının şeklini belirlerken hangi kriteri göz önünde bulunduruyorsun?

2. Kaşlarının başlangıcı hangi noktada olmalı peki?

2. Kaşlarının başlangıcı hangi noktada olmalı peki?

3. Kaşlarının kavisli olması seni nasıl hissettirir?

3. Kaşlarının kavisli olması seni nasıl hissettirir?

4. Kaşlarının kalınlığı konusunda tercihin ne?

4. Kaşlarının kalınlığı konusunda tercihin ne?

5. Kaşlarının sonu hangi noktada bitmeli?

5. Kaşlarının sonu hangi noktada bitmeli?
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6. Kaşlarını şekillendirirken hangi yöntemi tercih edersin?

6. Kaşlarını şekillendirirken hangi yöntemi tercih edersin?

7. Peki kaş rengi seçimini nasıl yapıyorsun?

7. Peki kaş rengi seçimini nasıl yapıyorsun?

8. Peki kaşlarını dolduruyor musun?

8. Peki kaşlarını dolduruyor musun?

9. Son olarak söyle bakalım; hangi kaş şekli senin için en çekici?

9. Son olarak söyle bakalım; hangi kaş şekli senin için en çekici?

Yüksek kavisli ve dolgun kaşlar!

Yüksek kavisli ve dolgun kaşlar!

Test sonuçlarına göre, yüksek kavisli ve dolgun kaşlar sizin için en çekici olanı. Bu kaş modeli, yüz hatlarınızı belirginleştirirken gözlerinizi daha çekici hale getirir. Kaşlarınızı bu şekilde şekillendirerek, güzelliğinize zarafet katabilir ve bakımınıza şıklık ekleyebilirsiniz.

Düz ve ince kaşlar!

Düz ve ince kaşlar!

Test sonuçlarına göre, düz ve ince kaşlar sizin için en uygun olanı. Bu minimalist kaş modeli, yüz hatlarınızı yumuşatırken doğal bir güzellik sunar. Kaşlarınızı bu şekilde şekillendirerek, sade ve zarif bir görünüm elde edebilir ve günlük bakım rutininizi kolaylaştırabilirsiniz.

Hafif kavisli ve doğal kaşlar.

Hafif kavisli ve doğal kaşlar.

Test sonuçlarına göre, hafif kavisli ve doğal kaşlar sizin için ideal olanı. Bu kaş modeli, yüz hatlarınızı dengeleyerek doğal güzelliğinizi ön plana çıkarır. Kaşlarınızı bu şekilde şekillendirerek, doğal bir görünüm elde edebilir ve istediğiniz o havalı görünümü sağlayabilirsiniz.

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