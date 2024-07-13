9 Soruda Kaşların İçin Doğru Şekli Gösteriyoruz!
9 Soruda Kaşların İçin Doğru Şekli Gösteriyoruz!
Kaşlar yüzün en belirgin özelliklerinden biridir ve doğru şekilde şekillendirildiklerinde yüzü dengeler ve güzelliği artırır. Bu test, kaşlarınız için doğru şekli belirlemenize yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım; kaşlarının şeklini belirlerken hangi kriteri göz önünde bulunduruyorsun?
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2. Kaşlarının başlangıcı hangi noktada olmalı peki?
3. Kaşlarının kavisli olması seni nasıl hissettirir?
4. Kaşlarının kalınlığı konusunda tercihin ne?
5. Kaşlarının sonu hangi noktada bitmeli?
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