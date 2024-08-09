9 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz saatlerde Altındağ Belediyesi'ne ait barınakta bulunan cansız köpekler ve çukurlar sosyal medyada gündem olmuştu. Altındağ katliamına bir tepki de Edis'ten geldi!
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Geçtiğimiz günlerde Instagram yasağına tepki göstermediği için Afra Saraçoğlu'na çıkışan Demet Akalın, bu sefer de Elçin Sangu'yu övgüye boğdu!
Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!
Sergen Deveci, Instagram erişim engelini detoks imkanı olarak değerlendiren Gülsim Ali'yi fena tiye aldı.
Murat Boz'un kameraları fark ettikten sonra kestiği 'haberim yokmuş gibi çek' pozları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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Instagram yasağından sonra X'e fena saran Gülben Ergen'in isteklerini peş peşe sıraladığı listesi geçmişe ışınlanmanıza neden olacak!
Ceylan Ertem, sokak hayvanları yasasına evet diyen herkese geçtiğimiz saatlerde yaşanan Altındağ meselesini hatırlatarak 'katilsiniz' çıkışında bulundu!
Ünlü şarkıcı Teoman, yaz tatili hakkındaki soruları 'üşengeçliğiyle' yanıtlayarak gündem oldu.
Bir şarkının tutup tutmayacağını öğrenmek için sadece dijital müzik platformlarına bakmak yeterli değil. Radyolar günümüzde bir şarkının popüler olmasında hâlâ önemli bir paya sahip. Peki bu hafta kimler radyoların gözdesi olmayı başardı? İşte o isimler...
Magazin Burada'nın haberine göre, Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı ilişki ile gündeme gelen ve sık sık dillere düşen Mert Demir muhabirlerin evlilik sorularına ve Instagram yasağına verdiği politik cevabın ardından oradan depar atarak uzaklaştı.
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