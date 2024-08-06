6 Ağustos Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Ağustos Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Ağustos Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Aziziye Mahallesi’nde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi. Patlama sonrasında çıkan yangına ekipler müdahale etti.
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Kızılay’ın eski başkanı olan Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, geçtiğimiz ay karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olmuştu. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Zehra Kınık hakkında bugün 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hayatını kaybeden gencin acılı ailesi ise kaza sonrası yaşananları anlattı.
İran ziyareti sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili paylaşımlara sansür uyguladığı iddiasıyla 2 Ağustos’tan beri Türkiye’den Instagram’a giriş yapılamıyor. Hükümet ve Instagram yetkilileri arasında görüşmeler yapılırken, Instagram’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 31 Temmuz’da İsmail Haniye için başsağlığı dilediği paylaşımını da sildiği ortaya çıktı.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün çalışmasına göre, 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında olacak. YDO’nun yüzde 45 olması sonrasında ise birçok kaleme ciddi vergi zamları gelecek. Örneğin yurt dışı çıkış harcı yine yükselecek, yurt dışından telefon getirip kaydetmeye yarayan IMEI ücreti 50 bin liraya yaklaşacak.
BAT grubuna ait sigara markaları da son günlerdeki zam furyasından nasibini aldı. Sigara zammı sonrasında BAT grubunun en ucuz sigarası 64, en pahalı sigarası ise 78 lira oldu.
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Büyük tartışmaların yaşandığı hayvan hakları yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçmişti. Yeni yasadan “ötanazi” kelimesi çıkarılmıştı ancak bugün Niğde’den gelen haberler adeta şok yaşattı. İddiaya göre AK Partili Niğde Belediyesi, barınakta tuttuğu kedi ve köpekleri ilaçla “uyutarak” toplu mezara gömdü. Kente giden Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Türkiye’de 2 Ağustos’tan beri Instagram’a erişim engeli uygulanıyor. İddialara göre Instagram, katledilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili atılan mesajları engellediği için kapatıldı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinin AK Parti ilçe başkanı Selahaddin Çebi ise Instagram yasağının ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu gösterdiğini iddia etti.
Dün 22.30 sularında İstanbul’da talihsiz bir kaza yaşandı. 26 yaşındaki Gurbet K. adlı kadın Üsküdar sahil şeridinde denize düştü ve akıntı sebebiyle kayboldu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışmalara başladı.
Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran ziyaret sırasında İsrail tarafından katledilmişti. Hamas’ın düzenlediği toplantı sonrasında yeni liderin Yahya Sinvar olduğu açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sigara paketlerinde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Sigar paketlerinde yapılacak değişimle, hem kayıt dışı satışın önüne geçmek hem de özendiriciliği azaltmak hedefleniyor.
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