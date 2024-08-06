Sigara Paketleri Yine Değişiyor: Kayıt Dışının Önüne Geçilmeye Çalışılacak
Sigara Paketleri Yine Değişiyor: Kayıt Dışının Önüne Geçilmeye Çalışılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sigara paketlerinde değişikliğe gidileceğini açıkladı. Sigar paketlerinde yapılacak değişimle, hem kayıt dışı satışın önüne geçmek hem de özendiriciliği azaltmak hedefleniyor.
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Son yapılan yönetmelikle birlikte, sigara paketleri üzerine özendiriciliği azatlacak görseller ve yazılar eklenmişti.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tütün mamulü ticaretinde kayıt dışılığı önlemeye yönelik etkin bir takip mekanizması oluşturuyor ve özendirici birtakım unsurları ortadan kaldırıyoruz" dedi.
Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelik değişikliği sonrasında nargilelik tütün mamulü paketlerinde, içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunlu olacak. Bunun denetlenmesi amacıyla gerekli altyapı hazırlıkları yürütülüyor.
Sektörde faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini yönetmelik değişikliği ile gelen düzenlemelere uygun hale getirmeleri için 31 Mart 2025'e kadar geçiş süreci tanındı.
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