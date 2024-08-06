Ankara'da Doğalgaz Patlaması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'da Doğalgaz Patlaması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğalgaz kaynaklığı bir patlama meydana geldiği öğrenildi. Olayda 37 yaşındaki Kemal Altuğ adlı vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu öğrenildi.
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Kemal Altuğ’un yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Patlama sonrası çıkan yangına müdahale eden ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, iş yerinde olduğu sırada kuvvetli bir patlama sesi duyduğunu ve çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığını söyledi. Bir başka vatandaş ise Altuğ'un yaşamına son verme teşebbüsünde bulunmuş olabileceğini iddia etti.
Meydana gelen patlamanın ardından Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çankaya ilçemizde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bir vatandaşımız vefat etmiş olup ekiplerimizce konuyla ilgili çok yönlü ve detaylı inceleme ve araştırma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
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geçmiş olsun
Geçmiş olsun Ankara, ocak ve sıcak su için kombi hala kullanılıyor.
İhmal-unutkanlık, intihar bile olabilir sebebi.. Allah rahmet eylesin 🙏🏻 Geçmiş olsun.