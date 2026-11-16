500 Yıllık Alman Şirketin İstanbul Ofisini Tedarikçilere Haber Vermeden Kapattığı Ortaya Çıktı
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Prym Fashion İstanbul ofisini kapattı.
Siparişler Asya ve Uzak Doğu'ya kaydırıldı.
Tedarikçilerden sert tepki geldi.
Sektör ortak hukuki süreç çağrısı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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