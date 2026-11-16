500 Yıllık Alman Şirketin İstanbul Ofisini Tedarikçilere Haber Vermeden Kapattığı Ortaya Çıktı

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren, günlük yaklaşık 15 milyon çıtçıt üretim kapasitesine ve 4 bin çalışana sahip Alman grup, Türkiye operasyonlarını tek taraflı olarak sonlandırdı. Şirket, dikiş iğnelerinden metal aksesuarlara ve elektronik bileşenlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

Gelişme, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin yıllık 250 milyon dolarlık alım yapan yabancı bir müşterinin Türkiye'den çekilerek Hindistan'a yöneldiğini açıklamasının ardından gündeme geldi ve sektörde büyük yankı uyandırdı.