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500 Yıllık Alman Şirketin İstanbul Ofisini Tedarikçilere Haber Vermeden Kapattığı Ortaya Çıktı

500 Yıllık Alman Şirketin İstanbul Ofisini Tedarikçilere Haber Vermeden Kapattığı Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 21:01
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Almanya'nın en eski aile şirketlerinden Prym Group'un bünyesindeki Prym Fashion, İstanbul ofisini kapattı. Kararın tedarikçilere önceden bildirilmeden alındığı ortaya çıktı. Türk tekstil sektöründe yabancı alım ofislerinin kapanmasına yönelik endişeler bu gelişmeyle birlikte büyüdü.

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Prym Fashion İstanbul ofisini kapattı.

Prym Fashion İstanbul ofisini kapattı.

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren, günlük yaklaşık 15 milyon çıtçıt üretim kapasitesine ve 4 bin çalışana sahip Alman grup, Türkiye operasyonlarını tek taraflı olarak sonlandırdı. Şirket, dikiş iğnelerinden metal aksesuarlara ve elektronik bileşenlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

Gelişme, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin yıllık 250 milyon dolarlık alım yapan yabancı bir müşterinin Türkiye'den çekilerek Hindistan'a yöneldiğini açıklamasının ardından gündeme geldi ve sektörde büyük yankı uyandırdı.

Siparişler Asya ve Uzak Doğu'ya kaydırıldı.

Siparişler Asya ve Uzak Doğu'ya kaydırıldı.

Şirketin Türkiye'den yaptığı yüz milyonlarca Euroluk alımı farklı ülkelere yönlendirdiği öğrenildi. Paydaşlara gönderilen bilgilendirme notunda, bölgesel operasyonların bundan böyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ile Uzak Doğu yapılanmaları üzerinden yürütüleceği duyuruldu.

Siparişlerin kaydırıldığı yeni üretim merkezleri arasında Hindistan, Bangladeş, Çin, Hong Kong ve Sri Lanka yer alıyor. Üretimin yakın dönemde başlatıldığı Vietnam da bu ülkelerin arasında bulunuyor.

Tedarikçilerden sert tepki geldi.

Tedarikçilerden sert tepki geldi.

Prym Fashion'ın herhangi bir ödeme takvimi sunmadan İstanbul ofisini kapatması, yerli üreticilerin ve ticari ortakların sert tepkisine yol açtı. Tedarikçilere yönelik ödenmemiş borçların ve yasal çalışan haklarının belirsiz bırakıldığını vurgulayan sektör temsilcileri ortak bir açıklama yaptı ve kararı şu ifadelerle değerlendirdi:

'Yerel taahhütlerden vazgeçmek, operasyonel borçları çözülmeden bırakmak ve yerel ortaklar ile çalışanların doğrudan temas noktalarından mahrum bırakılması; ticari bütünlük, sözleşme yükümlülükleri ve adil ticaret uygulamalarının ciddi bir ihlalidir.'

Sektör ortak hukuki süreç çağrısı yaptı.

Sektör ortak hukuki süreç çağrısı yaptı.

Alman gruba üretim yapan yerli firmalar, kurumsal yapılanma değişikliklerinin veya coğrafi taşınma kararlarının ana şirketi uluslararası hukuk kapsamındaki mali ve yasal sorumluluklarından kurtarmayacağının altını çizdi.

Yapılan çağrıda, Prym Fashion İstanbul'un ani kapanış kararından etkilenen tüm tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, iş ortakları ve eski çalışanlar, alacakların tahsili amacıyla koordinasyon kurmaya ve kapsamlı bir hukuki süreç başlatmaya davet edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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