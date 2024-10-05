5 Ekim Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Ekim Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Ekim Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bir dönem yayınladığı videolar ile gündem yaratan, şimdilerde ise dijital tecritte bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Instagram hesabından aylar sonra ilk defa bir video paylaştı. Sedat Peker’in videosunda “Tacizci, tecavüzcü köpeklere uygulanması gereken tek tarife; REİS SEDAT PEKER tarifesidir” mesajı yer aldı.
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Aras Bulut İynemli, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Başarı Ödülü' aldı. Törende şarkı söylemesi hem beğenildi hem de gündeme dair konuşmaması tepki çekti.
Geçtiğimiz gün kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, taziye içip arayıp ağlayanlara sert bir uyarı geçti.
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Fatih'te öldürülen genç kızların şoku devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir video infial yarattı. Küçük bir kız, paylaştığı videoda tehdit edildiğini, kendisini kesmezse ailesine her şeyin anlatılacağını söyledi. 'Beni tehdit ediyorlar, korkuyorum” diyen kızın paylaşımı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı.
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Kısmetse Olur'un ilk sezonundan tanıdığımız, polemikleri ve skandallarıyla gündemden düşmeyen TikTok fenomeni Melis Buse Betkayan, şiddete uğradığını duyurdu.
19 yaşındaki katil Semih Çelik’in yarım saat arayla öldürdüğü kızlardan biri olan Ayşenur Halil’in komşusu, o gün yaşananları anlattı. Okul çıkışı kızını arayan annenin telefonunu iki defa katil Semih Çelik’in açtığı, ikisinde de Ayşenur Halil’in annesini kandırdığı ortaya çıktı.
Cep telefonlarınızda SIM kartı olsun veya olmasın acil durum araması gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bunun için, telefon kilidini açmanıza ve numara tuşlamanıza gerek yoktur.
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan Farah Zeynep Abdullah, kadın cinayetleriyle ilgili gündeme değinerek ödülünü kadınlara adadı.
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