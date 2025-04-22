41 Saat Sonra Bulunan Suat Amca, “Çizmelerimi Çıkarayım” Diyerek Yürekleri Isıttı

Elazığ’da geçtiğimiz hafta kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından sağ olarak bulundu. Sugözü Mahallesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan Suat amcanın, hayatta kalmak için yalnızca bir parça ekmekle idare ettiği öğrenildi.

Ancak Suat Dal’ın yürekleri ısıtan asıl davranışı, ambulansa alınırken geldi.