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41 Saat Sonra Bulunan Suat Amca, “Çizmelerimi Çıkarayım” Diyerek Yürekleri Isıttı

41 Saat Sonra Bulunan Suat Amca, “Çizmelerimi Çıkarayım” Diyerek Yürekleri Isıttı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 13:55 Son Güncelleme: 22.04.2025 - 14:05

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Elazığ’da geçtiğimiz hafta kaybolan 71 yaşındaki Suat Dal, 41 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından sağ olarak bulundu. Sugözü Mahallesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan Suat amcanın, hayatta kalmak için yalnızca bir parça ekmekle idare ettiği öğrenildi.

Ancak Suat Dal’ın yürekleri ısıtan asıl davranışı, ambulansa alınırken geldi.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/elazig-haberle...
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

41 saat sonra bulunan Suat Dal'ın ambulansa binerken söylediği sözler yürekleri ısıttı.

41 saat sonra bulunan Suat Dal'ın ambulansa binerken söylediği sözler yürekleri ısıttı.

Çamurlu çizmeleriyle sağlık görevlilerine dönerek, “Çizmelerimi çıkarayım” diyen yaşlı adam, gösterdiği incelik ve zarafetle hem ekipleri hem de olayı duyan vatandaşları duygulandırdı.

Suat Dal’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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