31 Mart Yerel Seçimlerinde Hangi Durumlarda Kullandığınız Oy Geçersiz Sayılacak?
31 Mart Yerel Seçimlerinde Hangi Durumlarda Kullandığınız Oy Geçersiz Sayılacak?
Yerel seçimler bu hafta Pazar günü gerçekleşecek. Desteklediği adaya oy vermek isteyen seçmenler, vatandaşlık haklarını kullanarak pusulaları dolduracak. Büyük bir kesim genç nüfus ilk kez oy kullanacak. Peki oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oyların geçersiz sayılacağı haller.
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31 Mart Yerel Seçimleri bu Pazar günü Türkiye'nin her yerinde gerçekleşecek oy verme işlemi ile tamamlanacak.
2024 Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşların vereceği oylar doğrultusunda yerel yönetimler belirlenecek.
Yıllardır oy veren seçmenlerin yanı sıra, hayatında ilk kez oy verecek olan genç seçmen nüfusu da oldukça fazla.
31 Mart seçimlerinde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? Oyların geçersiz sayılacağı haller:
YSK'ya göre oy pusulalarının geçerli sayılacağı durumlar:
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