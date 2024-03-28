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31 Mart Yerel Seçimlerinde Hangi Durumlarda Kullandığınız Oy Geçersiz Sayılacak?

31 Mart Yerel Seçimlerinde Hangi Durumlarda Kullandığınız Oy Geçersiz Sayılacak?

Yerel Seçim
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.03.2024 - 12:51

Yerel seçimler bu hafta Pazar günü gerçekleşecek. Desteklediği adaya oy vermek isteyen seçmenler, vatandaşlık haklarını kullanarak pusulaları dolduracak. Büyük bir kesim genç nüfus ilk kez oy kullanacak. Peki oylar hangi durumda geçersiz sayılacak? İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oyların geçersiz sayılacağı haller.

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31 Mart Yerel Seçimleri bu Pazar günü Türkiye'nin her yerinde gerçekleşecek oy verme işlemi ile tamamlanacak.

31 Mart Yerel Seçimleri bu Pazar günü Türkiye'nin her yerinde gerçekleşecek oy verme işlemi ile tamamlanacak.

Uzun süredir siyasi partilerin hazırlıklarını sürdürdüğü ve hazırlandığı yerel seçimler için geri sayım bitmek üzere.

2024 Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşların vereceği oylar doğrultusunda yerel yönetimler belirlenecek.

2024 Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşların vereceği oylar doğrultusunda yerel yönetimler belirlenecek.

1393 belediyede yapılacak seçimde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Yıllardır oy veren seçmenlerin yanı sıra, hayatında ilk kez oy verecek olan genç seçmen nüfusu da oldukça fazla.

Yıllardır oy veren seçmenlerin yanı sıra, hayatında ilk kez oy verecek olan genç seçmen nüfusu da oldukça fazla.

Bu göz önünde bulundurulduğunda her yıl olduğu gibi 'Oy kullanma rehberi' yayınlanırken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların hangi durumlarda geçerli, hangi durumlarda geçersiz sayılacağını yeniden paylaştı.

31 Mart seçimlerinde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? Oyların geçersiz sayılacağı haller:

31 Mart seçimlerinde hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? Oyların geçersiz sayılacağı haller:

  • Arkasında sandık kurulu mührü ve YSK filigranı bulunmayan oy pusulaları.

  • Hiçbir yerine 'evet' ya da 'tercih' mührü basılmamış oy pusulaları.

  • Birden fazla adaya ve siyasi partiye mühür basılmış oy pusulaları.

  • Birden fazla alana taşmış mühür basılan oy pusulaları.

  • Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

  • Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

  • Mühür dışında herhangi bir özel işaret olan veya karalanmış oy pusulaları.

  • Yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

YSK'ya göre oy pusulalarının geçerli sayılacağı durumlar:

YSK'ya göre oy pusulalarının geçerli sayılacağı durumlar:

  • Zarfların bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

  • Pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

  • Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

  • Mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

  • Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti/bağımsız aday alanına birden çok mühür basılması.

  • Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacaktır.

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