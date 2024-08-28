28 Ağustos Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
28 Ağustos Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
29.08.2024 - 00:47
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 28 Ağustos Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. oruşturmada ilk kez bir kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ise "Dakika dakika her şeyi kayıt aldına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" dedi 👇
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili soruşturmaya dair son gelişmeleri açıkladı. Tunç, olayla ilgili 1 kişinin gözaltında olduğunu duyurdu 👇
Milyonlarca vatandaş Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karışan Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Arama çalışmalarının 8. gününde X hesabından paylaşım yapan Yeşim Salkım'ın sözleri tartışmalara neden oldu 👇
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2023 yılında en çok gelir vergisi ödeyenler belli oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında olduğu gibi yine zirvede yer aldı. İkinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Rahmi Koç en fazla vergi ödeyen isim oldu 👇
Türkiye’nin Vergi Rekortmenleri Belli Oldu: İlk 3 Sıra Yine Değişmedi
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümü için 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı' sisteminin onaylanacağını duyurdu. İstanbul’da paylaşımlı yolculuk için kampanyalar yürüten ve taksicilerle tartışmalar yaşayan Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ise uygulamaya rant iması yaparak sert çıktı 👇
Habertürk TV canlı yayınına katılan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sunucu Esra Toptaş'ın "Türkler taksi sayısındaki artış sonrası taksiye binebilecek mi?" sorusuna fena halde bozuldu. Aksu, Toptaş'a "Siz genelleme yapıyorsunuz Esra hanım, sizin taksiye alerjiniz var" sözleriyle karşılık verdi 👇
İstanbul'un Silivri ilçesinde sokak hayvanları için kurulan dernekte büyük vurgun yapıldı. Derneğe yapılan bağışları kişisel hesaplarına aktardıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı 👇
Faizlerin yükselmesi sonrasında emlak sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Kamu bankalarının, yeni düşük faizli konut kredisi için çalışma yaptığı iddia edildi. 1.49 faiz oranıyla verilecek konut kredilerinden yeni evli çiftler ilk evlerini almak için yararlanacak 👇
Trans birey bir sosyal medya kullanıcısı, gasilhaneyi arayarak öldüğünde onu kimin yıkayacağını sordu 👇
Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, görevinden istifa ettiğini yönetim kuruluna iletti 👇
İlk İstifa Ali Yüce'den: Galatasaray Yönetimi Acil Olarak Toplanıyor!
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