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Kamu Bankalarından Yeni Düşük Faizli Konut Kredisi Geliyor: İlk Evini Alacaklar Yararlanacak

Kamu Bankalarından Yeni Düşük Faizli Konut Kredisi Geliyor: İlk Evini Alacaklar Yararlanacak

Konut Kredisi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 15:56

Faizlerin yükselmesi sonrasında emlak sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Kamu bankalarının, yeni düşük faizli konut kredisi için çalışma yaptığı iddia edildi. 1.49 faiz oranıyla verilecek konut kredilerinden yeni evli çiftler ilk evlerini almak için yararlanacak.

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Türkiye’de ortalama konut faizleri 3.6 seviyelerinde seyrederken, yüksek faizler sebebiye konut sektörü son yılların en durgun dönemini geçiriyor.

Türkiye’de ortalama konut faizleri 3.6 seviyelerinde seyrederken, yüksek faizler sebebiye konut sektörü son yılların en durgun dönemini geçiriyor.

Ekonomim’de yer alan habere göre; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla yeni kampanyanın hazırlıklarını tamamladı.

Ekonomim’de yer alan habere göre; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla yeni kampanyanın hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL’yi bulacak.

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL’yi bulacak.

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

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