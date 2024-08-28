Kamu Bankalarından Yeni Düşük Faizli Konut Kredisi Geliyor: İlk Evini Alacaklar Yararlanacak
Kamu Bankalarından Yeni Düşük Faizli Konut Kredisi Geliyor: İlk Evini Alacaklar Yararlanacak
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Türkiye’de ortalama konut faizleri 3.6 seviyelerinde seyrederken, yüksek faizler sebebiye konut sektörü son yılların en durgun dönemini geçiriyor.
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Ekonomim’de yer alan habere göre; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla yeni kampanyanın hazırlıklarını tamamladı.
Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL’yi bulacak.
Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.
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