Kamu Bankalarından Yeni Düşük Faizli Konut Kredisi Geliyor: İlk Evini Alacaklar Yararlanacak

Faizlerin yükselmesi sonrasında emlak sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Kamu bankalarının, yeni düşük faizli konut kredisi için çalışma yaptığı iddia edildi. 1.49 faiz oranıyla verilecek konut kredilerinden yeni evli çiftler ilk evlerini almak için yararlanacak.