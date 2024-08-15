Sen Kredi Kartını Ne Kadar Faydalı Kullanıyorsun?
Sen Kredi Kartını Ne Kadar Faydalı Kullanıyorsun?
Nakit taşımadan ve taksitli alışveriş yapma imkanı tanıyan, acil bir durumda başvurabildiğiniz kredinin kullanımından tam olarak yararlanabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Faiz oranlarının, ödeme tarihlerinin ve avantajların göz önüne alınarak ilerlenmesi gerekir. Gelin beraber kredi kartını ne kadar verimli kullanabildiğinize bakalım!
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1. Hemen başlayalım! Aylık kredi kartı harcamalarınızı ödeyebiliyor musunuz?
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2. Kredi kartı limitinizi aşıyor musunuz?
3. Peki, kredi kartınızı kullanırken bütçenize dikkat ediyor musunuz?
4. Ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol edebiliyor musunuz?
5. Kredi kartı harcamalarınız ihtiyaca yönelik mi yoksa lüks adına mı gerçekleşiyor?
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