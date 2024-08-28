Türkiye’nin Vergi Rekortmenleri Belli Oldu: İlk 3 Sıra Yine Değişmedi
Türkiye’nin Vergi Rekortmenleri Belli Oldu: İlk 3 Sıra Yine Değişmedi
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2023 yılında en çok gelir vergisi ödeyenler belli oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında olduğu gibi yine zirvede yer aldı. İkinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Rahmi Koç en fazla vergi ödeyen isim oldu.
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Türkiye’nin geçtiğimiz yıl en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu.
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın en fazla vergi ödeyen isim olduğunu açıkladı. Bayraktar, toplam 1,95 milyar lira tahakkuk ile ilk sırada yer aldı.
Selçuk Bayraktar’dan sonra en fazla vergi veren isim ise abisi Haluk Bayraktar oldu.
Koç Holding onursal başkanı Mustafa Rahmi Koç ise 480 milyon lira ile listede üçüncü sırada yer aldı.
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