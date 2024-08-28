Türkiye’nin Vergi Rekortmenleri Belli Oldu: İlk 3 Sıra Yine Değişmedi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2023 yılında en çok gelir vergisi ödeyenler belli oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında olduğu gibi yine zirvede yer aldı. İkinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise Rahmi Koç en fazla vergi ödeyen isim oldu.