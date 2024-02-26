26 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Şubat Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Canlı Yayında Mal Varlığını Açıkladı
Galatasaray’ın Antalyaspor’u 2-1 yendiği maç sonrasında karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen’e çok ağır sözler söyleyen yorumcu Serdar Ali Çelikler’e sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çelikler, Bitigen için “Adam değilsin, senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin” dedi.
TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını ekibinden üzücü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekip çalışanlarından biri yalıdan çıktığı sırada trafik kazası geçirdi.
Yeni Doğum Yapmış Bir Kadının Yorgunluğu Yüzünden Okunurken Odadaki İnsanların Rahatlığı Tepki Çekti
AFAD: “Van’ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü, 12 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.” AFAD’dan sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda 12 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ile süren şampiyonluk yarışında Okan Buruk ve öğrencileri, maçtan üç puanla ayrıldı.
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Çinli öğrenci, coğrafya dersinde gördüğü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tokat Ballıca Mağarası'nı ailesiyle ziyaret etti.
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