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25 Şubat Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

25 Şubat Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 00:26

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Tutuklu yargılanan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım. Ama adamın birisi tavla oynayacak kişi bulamaz" dedi.

Tutuklu yargılanan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım. Ama adamın birisi tavla oynayacak kişi bulamaz" dedi.
onedio.com

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in haber bültenleri ve ana haber sunucularıyla ilgili açıklamasının ardından Fatih Altaylı, eleştirilerde bulunmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in haber bültenleri ve ana haber sunucularıyla ilgili açıklamasının ardından Fatih Altaylı, eleştirilerde bulunmuştu.
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Bu eleştirilerin ardından Ebubekir Şahin'in AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı paylaşımı YouTube kanalına taşıyan Altaylı'ya, Şahin bugün ağır ithamlarda bulunmuştu. Ünlü gazeteci, kendisine sarf edilen sözleri yanıtsız bırakmayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

2025 zamları açıklandığı günden bu yana sokak röportajlarında vatandaşların sitemkar açıklamalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdiyse Türk Hava Yolları’ndan emekli bir vatandaşın röportajı gündeme geldi. Bağımsız TV mikrofonlarına dert yanan vatandaş, “Torunlarımdan utanıyorum” sözüyle dikkat çekti.

2025 zamları açıklandığı günden bu yana sokak röportajlarında vatandaşların sitemkar açıklamalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdiyse Türk Hava Yolları’ndan emekli bir vatandaşın röportajı gündeme geldi. Bağımsız TV mikrofonlarına dert yanan vatandaş, “Torunlarımdan utanıyorum” sözüyle dikkat çekti.
onedio.com

Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı, iki takım da birer puana razı oldu.

Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı, iki takım da birer puana razı oldu.
onedio.com

Zirve yarışı adına kritik olan mücadele sonrası NTV Spor'un aktardığına göre EuroClubIndex, ligin kalan sürecini simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini paylaştı.

Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden genç yeteneklerimizden biri olan Arda Güler, Real Madrid'de istediği şansı bulmakta zorlanıyor.

Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden genç yeteneklerimizden biri olan Arda Güler, Real Madrid'de istediği şansı bulmakta zorlanıyor.
onedio.com

Teknik direktör Carlo Ancelotti, son maçlarda 19 yaşındaki yıldızı kadro planlarına dahil etmemesi nedeniyle eleştirilirken, bu konuya açıklık getirdi. Arda’nın oynamamasıyla ilgili olarak zaman faktörüne dikkat çekti. İtalyan hoca, genç oyuncunun gelişimi için sabırlı olunması gerektiğini vurgularken, taraftarların ve futbol otoritelerinin merakla beklediği forma şansına dair net bir tarih vermedi.

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CNN Türk’te geçtiğimiz aylarda canlı yayında vileda sapı kullanıldığına dair görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

CNN Türk’te geçtiğimiz aylarda canlı yayında vileda sapı kullanıldığına dair görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.
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Şimdiyse tekrardan vileda sapı kullandıkları anlar gündem oldu. Prof. Dr. Ali Murat Kırık’ın konuk olduğu yayında vileda sapı kullanıldığı görüldü.

12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor.

12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor.
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Ünlü menajer Ayşe Barım'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği davada, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü ismin ifadesi alınmıştı. O dönem eylemlere katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına katılarak sorulara yanıt verdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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