25 Şubat Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Şubat Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Tutuklu yargılanan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ben üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım. Ama adamın birisi tavla oynayacak kişi bulamaz" dedi.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in haber bültenleri ve ana haber sunucularıyla ilgili açıklamasının ardından Fatih Altaylı, eleştirilerde bulunmuştu.
2025 zamları açıklandığı günden bu yana sokak röportajlarında vatandaşların sitemkar açıklamalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdiyse Türk Hava Yolları’ndan emekli bir vatandaşın röportajı gündeme geldi. Bağımsız TV mikrofonlarına dert yanan vatandaş, “Torunlarımdan utanıyorum” sözüyle dikkat çekti.
Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı, iki takım da birer puana razı oldu.
Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden genç yeteneklerimizden biri olan Arda Güler, Real Madrid'de istediği şansı bulmakta zorlanıyor.
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CNN Türk’te geçtiğimiz aylarda canlı yayında vileda sapı kullanıldığına dair görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.
12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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