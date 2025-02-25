Derbi Sonrası Şampiyonluk Yüzdeleri: Süper Lig'de Kupa Kime Gidecek?

Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı, iki takım da birer puana razı oldu. Zirve yarışı adına kritik olan mücadele sonrası NTV Spor'un aktardığına göre EuroClubIndex, ligin kalan sürecini simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini paylaştı. 👇