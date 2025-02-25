Derbi Sonrası Şampiyonluk Yüzdeleri: Süper Lig'de Kupa Kime Gidecek?
Derbi Sonrası Şampiyonluk Yüzdeleri: Süper Lig'de Kupa Kime Gidecek?
Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı, iki takım da birer puana razı oldu. Zirve yarışı adına kritik olan mücadele sonrası NTV Spor'un aktardığına göre EuroClubIndex, ligin kalan sürecini simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini paylaştı. 👇
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Süper Lig'e veda edenler
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İlk 10 sıra
Beşiktaş üçüncü
Fenerbahçe'nin kupa şansı yüzde 22.8
Galatasaray, 93 puanla lider
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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