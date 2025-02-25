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Derbi Sonrası Şampiyonluk Yüzdeleri: Süper Lig'de Kupa Kime Gidecek?

Derbi Sonrası Şampiyonluk Yüzdeleri: Süper Lig'de Kupa Kime Gidecek?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.02.2025 - 22:12

Süper Lig'de günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı, iki takım da birer puana razı oldu. Zirve yarışı adına kritik olan mücadele sonrası NTV Spor'un aktardığına göre EuroClubIndex, ligin kalan sürecini simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini paylaştı. 👇

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Süper Lig'e veda edenler

Süper Lig'e veda edenler

Ligin sonunda Kayserispor, Bodrumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un küme düşeceği tahmin edildi.

İlk 10 sıra

İlk 10 sıra

Simülasyon sonuçlarına göre puan durumundaki ilk 10 sıra tahmini olarak şöyle olacak:

  • 4- Samsunspor - 62 puan

  • 5- Eyüpspor - 56 puan

  • 6- Trabzonspor - 52 puan

  • 7- Başakşehir - 52 puan

  • 8- Göztepe - 51 puan

  • 9- Çaykur Rizespor - 48 puan

  • 10- Kasımpaşa - 48 puan

Beşiktaş üçüncü

Beşiktaş üçüncü

Beşiktaş için şampiyonluk şansı hesaplanmazken, siyah-beyazlıların ligi 66 puanla üçüncü sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

Fenerbahçe'nin kupa şansı yüzde 22.8

Fenerbahçe'nin kupa şansı yüzde 22.8

Fenerbahçe'nin ligi 89 puanla tamamlaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler için şampiyonluk olasılığı yüzde 22.8 olarak öngörülüyor.

Galatasaray, 93 puanla lider

Galatasaray, 93 puanla lider

Mutlu sona ulaşacak takımın Galatasaray olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün 93 puanla kupaya uzanması beklenirken şampiyon olma ihtimali yüzde 77.2 olarak hesaplandı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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