Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
25'inden Sonra Her Kadının Cilt Bakım Rutinine Mutlaka Eklemesi Gereken 10 Adım

etiket 25'inden Sonra Her Kadının Cilt Bakım Rutinine Mutlaka Eklemesi Gereken 10 Adım

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 16:02

Cilt bakımı, yaş ilerledikçe daha karmaşık hale geliyor ve daha fazla özen istiyor. Ama buna ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. 25 yaşından sonra cilt bakım rutininize eklemeniz gereken adımları sıraladık...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Güneş kremi kullanımı.

Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlayan bir güneş kremi kullanmak yaştan da bağımsız olarak çok önemli. Gündüzleri dışarı çıkarken mutlaka güneş koruma faktörü içeren bir ürün kullanmalısınız. Cilt tipinize uygun olanı seçmeyi unutmayın.

2. Düzenli cilt temizliği.

2. Düzenli cilt temizliği.

Cilt temizliği, her cilt tipi için elzem. Günlük olarak cildinizi temizleyerek makyajı ve birikmiş kirleri temizleyin. Ayda bir kere de peeling uygulayarak derinlemesine bakım yapın.

3. Nemlendirme.

Cildinizi nemlendirmek, sağlıklı ve parlak bir cilt görünümü sağlar. Özellikle kuru bir cilde sahipseniz nemlendirici adımını hiç bir şekilde atlamamalısınız. Nemlendiriciyi cilt tipinize uygun olarak seçmeniz gerek.

4. Peeling.

4. Peeling.

Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olmak için haftada bir veya iki kez hafif bir peeling uygulayın. Bu, cildinizin daha parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Hafta bir fazla geliyorsa ayda bir kez olmak üzere bir rutin oluşturun.

5. Anti-Aging bakımı.

25 yaşından sonra anti-aging ürünleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Buna başlamak için en uygun yaş olduğunu söyleyebiliriz. Geç kalmadan önleminizi alın. Cildinizi yaşlanma belirtilerine karşı korumak için antioksidanlar içeren ürünler tercih edin.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Göz çevresi bakımı.

Göz çevresinin cildi, diğer bölgelerden daha ince ve hassastır. Göz çevresi için özel olarak formüle edilmiş bir göz kremi kullanarak kırışıklıkları ve şişlikleri azaltırsınız.

7. Serum kullanımı.

Serumlar burada da devreye giriyor! Cilt tipinize uygun bir serum kullanarak cildinizi beslerken bir taraftan da koruyabilirsiniz. Serumlardaki aktif bileşenler cildinizi genç ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Sonsuza kadar genç kalacağız! 😄

8. Beslenme ve su içme.

Vücudunuza gereken miktar kadar su almadığınız zaman pek çok farklı sorunla karşılaşabilirsiniz. Özellikle cildinizin buna çok ihtiyacı var. Sağlıklı bir cilt için içsel bakım da önemli. Dengeli beslenme ve yeterli miktarda su içme cildinizin nem dengesini korur ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

9. Düzenli doktor kontrolü.

9. Düzenli doktor kontrolü.

Kulağa cilt bakım rutini gibi gelmiyor ama aslında tam olarak öyle. Yılda 1 kez mutlaka dermatoloğa görünmeyi ihmal etmeyin.

10. Stres yönetimi ve uyku.

10. Stres yönetimi ve uyku.

Stres ve uyku eksikliği cilt sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle stresi yönetmeye ve düzenli bir uyku düzeni sağlamaya özen göstermelisiniz. Cildinizin uyumaya da ihtiyacı olduğunu unutmayın.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?