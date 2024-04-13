25'inden Sonra Her Kadının Cilt Bakım Rutinine Mutlaka Eklemesi Gereken 10 Adım
25'inden Sonra Her Kadının Cilt Bakım Rutinine Mutlaka Eklemesi Gereken 10 Adım
Cilt bakımı, yaş ilerledikçe daha karmaşık hale geliyor ve daha fazla özen istiyor. Ama buna ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. 25 yaşından sonra cilt bakım rutininize eklemeniz gereken adımları sıraladık...
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1. Güneş kremi kullanımı.
2. Düzenli cilt temizliği.
3. Nemlendirme.
4. Peeling.
5. Anti-Aging bakımı.
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6. Göz çevresi bakımı.
7. Serum kullanımı.
8. Beslenme ve su içme.
9. Düzenli doktor kontrolü.
10. Stres yönetimi ve uyku.
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