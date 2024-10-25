25 Ekim Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Ekim Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Ekim Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Adnan Oktar ile birlikte 14 kişiye 8 bin 658'er yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezaları onanmıştı. Adnan Oktar silahlı suç örgütünün malları devlete geçti.
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Avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatları, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in şikayeti üzerine Ekmekçi'nin 3 hafta süreyle akıl hastanesine yatırılma kararı alındığını açıkladı.
Komiser Mehmet Esat Kayacan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cebeci köyü sakinlerinin taş ocakları ve toz bulutlarına yönelik eylem yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. 2 aydır hastenede yaşam mücadelesi veren polis memurundan acı haber geldi.
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın otoparkında unutulan milyonluk otomobiller hayrete düşürdü. Unutulan Mercedes ve BMW marka yabancı plakalı 2 otomobil, Gümrük Müdürlüğü'ne gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a karşı harekete geçti. İmamoğlu, kendisine ‘milli güvenlik sorunu’ diyen Yiğit Bulut’a tazminat davası açtı.
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Edirne'de Dubai çikolatasının 200 gramı 400 liradan satılırken, fabrikaların 3 ay sonraya gün verdiği ortaya çıktı. Ürünün olmadığından şikayet eden Esnaf Burhan Dişlioğlu, "Fabrikalar 3 ay sonraya gün veriyor" dedi.
Beklenen iyi haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı.
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