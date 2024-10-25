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Öğretmenlerin Merakla Beklediği Haber Geldi: Sözleşmeli Öğretmenlerin Mülakat Sonuçları Açıklandı

Öğretmenlerin Merakla Beklediği Haber Geldi: Sözleşmeli Öğretmenlerin Mülakat Sonuçları Açıklandı

Öğretmen öğretmen ataması
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.10.2024 - 22:32

Beklenen iyi haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı.

Saatlerin 22.00'ı göstermesi üzerine sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldı.

Saatlerin 22.00'ı göstermesi üzerine sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları E-Devlet ekranı üzerinden erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama tercihlerinin 14 Kasım’da başlayacağını ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar süreceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama tercihlerinin 14 Kasım’da başlayacağını ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar süreceğini duyurdu.

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek. İtirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım'da karara bağlanacak. Değerlendirme sonuçları ise ilgililere sözlü sınavın yapıldığı il milli eğitim müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek. İtirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım'da karara bağlanacak. Değerlendirme sonuçları ise ilgililere sözlü sınavın yapıldığı il milli eğitim müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecek.
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